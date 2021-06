Slavni košarkaš Magic Johnson (61) nije odmah dobro primio činjenicu da je njegov sin EJ Johnson (28) homoseksualac. Isprva ga se gotovo odrekao, no EJ-eva majka Cookie (62) ispričala je da je košarkaš nakon nekoliko dana u suzama tražio oprost od sina.

EJ je u SAD-u poznata ličnost, te se često pojavljuje na televiziji i crvenom tepihu. Osim zbog slavnih roditelja, poznat je i po svom osebujnom androgenom stilu oblačenja.

Johnsonov sin se nerijetko pojavljuje odjeven u komade koji se tradicionalno klasificiraju kao ženski. Za sebe ne kaže da je 'non-binary' ili 'fluidne seksualnosti'. Otvoreno je gay, te ne želi na operaciju promjene spola jer se u svom tijelu osjeća odlično.

- Razmišljao sam o promjeni spola, posebno nakon tranzicije Caitlyn Jenner, ali sam odlučio da sam ipak zadovoljan ovim tijelom. Ne osjećam da sam u pogrešnom tijelu, nego da upravo ovako treba biti - rekao je EJ za E News.

Zbog problema s viškom kilograma, podvrgao se operaciji želuca te od tada lakše regulira težinu. Pojavio se i u nekoliko reality emisija, a najviše ga privlači posao u modnoj industriji.

Magic Johnson je tijekom izvanbračne afere obolio od HIV-a. Njegova je supruga tada bila trudna s EJ-jem, kojeg očeva nesreća pogađa više od ikoje kritike i osude.

- Tata je dobro, pije lijekove, ali da, ja sam o njegovoj bolesti saznao iz medija, i to me jako pogodilo. Kritike na moj izgled me ne opterećuju, jedino kad je rasizam u pitanju, to me jako smeta - rekao je EJ.