Dok se Brad mučio s bivšima, Angelina se 'borila' s psima...

Dodjela 77. Zlatnog globusa u nedjelju je okupila hrpu celebrityja, ali ne i Angelinu Jolie (44). Glumica je očito imala pametnijeg posla, s obzirom na to da je šetala pse s kćeri Vivienne (11).

Kamere su ih 'ulovile' kako se poprilično muče s obuzdavanjem kućnih ljubimaca. Angelina je odvela pse na spa tretman, a potom u park. No, put do parka je umalo završio padom glumice.

Dok je Vivienne vodila njihova drugog psa, Angelina je šetala rotvajlera, koji ju je vukao svom snagom. Jolie ga je pokušavala obuzdati, no on ju je neprestano povlačio. Srećom, brzo su stigli do parka.

I dok je ona 'muku mučila' s psima, njezin bivši suprug Brad Pitt (56) se na dodjeli globusa sreo s 'hrpu' bivših, prvenstveno s Jennifer Aniston (50) koju je ostavio upravo zbog Angeline.

Osim Jennifer, na događaju se pojavila i Bradova bivša zaručnica, Gwyneth Paltrow (47). No ni tu nije kraj. Na dodjelu 77. Zlatnog globusa došla je Christina Applegate (48), omiljena Kelly iz kultne serije 'Bračne vode'.

Kao da to nije dovoljno, događaju su prisustvovale Charlize Theron (44) i Sienna Miller (38). Mediji su obje glumice povezivali s Pittom, no one su negirale bilo kakav odnos.

