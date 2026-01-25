Dok su Beckhamovi ratovali, slavne dame su oslobodile grudi i pokazale svima bradavice

Ne tražim ništa pod svaku cijenu, ali ostavljam prostor da me iznenadi, pa i ljubav, ako dođe bez potrebe da me slomi da bi me osvojila. Sad sam jako oprezna i ne srljam bilo s kim. Fokusiram se na sebe jer znam, ako sam ja sređenija i kvalitetnija, takav će biti i budući partne, rekla je Meri Goldašić u intervjuu za net.hr | Foto: Instagram