Dok su Beckhamovi ratovali, slavne dame su oslobodile grudi i pokazale svima bradavice

Brooklyn Beckham optužio je roditelje da sabotiraju njegovu vezu s Nicolom Peltz, dok je Britney Spears pozirala u prozirnom bodiju, a Heidi Klum je grudi 'prekrila' džepovima
Harry Styles najavio je turneju na kojoj će imati 50 koncerata u sedam svjetskih gradova - u Amsterdamu, Londonu, São Paulu, Mexico Cityju, New Yorku, Melbourneu i Sydneyju.
Kourtney Kardashian također se prisjetila 2016. godine, kao i mnogi slavni. Njene fotografije bile su toliko provokativne da su brzo zapalile društvene mreže
Na sprovodu dizajnera Valentina bila je Donatella Versace, koja je bila neprepoznatljiva
Početak siječnja Maja Šuput provela je na dalekom Baliju i i teško da je itko propustio vidjeti kako joj je ondje bilo. Kadrove s plaža, hramova i ljetnih kombinacija dijelila je gotovo svakodnevno, pa su pratitelji iz prve ruke pratili njezin bijeg od zime i obaveza. Nakon povratka u Hrvatsku, Maja se Baliju još jednom vratila. Barem na društvenim mrežama.
Glumica Nicole Kidman (58) službeno je posjetila svih sedam kontinenata, a posljednja na njenoj listi bila je Antarktika. Glumica je na Instagramu podijelila fotografije s putovanja na koje je povela kćeri Sunday Rose (17) i Faith Margaret (15).
Ovog tjedna je Miss Grenlanda 2024. godine postala svjetski poznata
Umrla je Milena iz Negotina, koja je poslužila kao inspiracija za istoimeni hit grupe Novi fosili. Upoznala je Rajka Dujmića tijekom ljetovanja u Herceg Novom
Bivša predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović otišla je na pravu ledenu ekspediciju na daleku Antarktiku. Pokazala je kako se tamo provodi i kako skače u ledenu vodu.
Heidi Klum voli ostaviti dojam svojom pojavom, a to joj je ponovno pošlo za rukom u utorak navečer na premijeri dokumentarca "Infinite Icon: A Visual Memoir" u Los Angelesu. Heidi je za tu prigodu odabrala crnu poluprozirnu košulju i odgovarajuću suknju, a njene grudi skrili su samo džepovi.
Koliko je doma? S 30°C na -5°C, napisala je Maja otkrivši kako je njen siječanjski odmor završio. No neki su primijetili da pored nje nema Šime Eleza s kojim je inače pozirala
Pjevačica Daria Kinzer, koja je 2011. predstavljala Hrvatsku na Eurosongu, rodila je sina nekoliko dana prije Božića
Svadbene torte, pjenušac, glazba uživo, buketi u zraku i rasprodane dvorane do posljednjeg mjesta. Tako je u utorak navečer izgledala zagrebačka premijera filma 'Svadba' redatelja i scenarista Igora Šeregija, događaj koji je već u startu ušao u povijest hrvatske kinematografije.
Rijeka je u utorak na Delti dočekala redatelja Igora Bezinovića i ekipu filma 'Fiume o morte', dobitnika Europske filmske nagrade za najbolji dokumentarni film
Djeca griješe i to je u redu, tako uče. Ponekad ih morate pustiti da naprave te pogreške, rekao je David Beckham, nakon optužbi svog sina Brooklyna.
Pjevačica Britney Spears (42) na društvenim mrežama često šokira pratitelje bizarnim videima. Ovaj put to je bila snimka u kojoj je bila u prozirnom bodiju i tresla guzom
Norveška će krajem veljače održati natjecanje na kojem će odlučiti tko će ih predstavljati ove godine na Eurosongu u Beču. Među izvođačima je i Alexander Rybak, koji je odnio pobjedu na ovom natjecanju još 2009. godine
Glumica Jelena Perčin 19. siječnja proslavila je 45. rođendan, a njen partner glazbenik Ante Gelo posvetio joj je objavu na društvenim mrežama u kojoj je otkrio kako su proslavili
Poznata jugoslavenska pjevačica i glumica Senka Veletanlić preminula je u ponedjeljak nakon teške bolesti. Tužnu vijest objavio je njezin sin, glazbenik Vasil Hadžimanov, na svom Facebook profilu. Imala je 89 godina.
Brooklyn Beckham je u ponedjeljak u šokantnoj objavi progovorio o narušenim odnosima s obitelji. Tvrdi između ostalog kako su mu se roditelji miješali u vjenčanje. Spomenuo je da mu je mama upala u prvi ples s Nicolom Peltz, ali i da je Victoria u posljednji tren otkazala izradu vjenčanice njegovoj odabranici.
Ne tražim ništa pod svaku cijenu, ali ostavljam prostor da me iznenadi, pa i ljubav, ako dođe bez potrebe da me slomi da bi me osvojila. Sad sam jako oprezna i ne srljam bilo s kim. Fokusiram se na sebe jer znam, ako sam ja sređenija i kvalitetnija, takav će biti i budući partne, rekla je Meri Goldašić u intervjuu za net.hr
Talijanski modni dizajner Valentino Garavani preminuo je u ponedjeljak u dobi od 93 godine, izvijestili su talijanski mediji
Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izašli iz sobe. Otišli smo u Interkontinental. Što mislite, da nismo izašli šest dana iz sobe i da je to bio samo seks? Pa hvala bogu da je bilo tako. Poslije su taj četvrti kat renovirali jer su popucali zidovi, ispričala je Lepa Brena (65) bez zadrške prilikom gostovanja u podcastu 'Vostcast'.
Princ Harry slomio se tijekom svjedočenja na Visokom sudu u Londonu, gdje je zaključio svoje izlaganje emotivnim ispadom na račun medijskog praćenja koje je, kako tvrdi, uništilo život njegove supruge Meghan Markle. Optužio je izdavača Associated Newspapers Limited (ANL) za nemilosrdnu kampanju koja je ostavila duboke ožiljke na njegovoj obitelji.
Glumac Sylvester Stallone ni sa 79 godina ne odustaje od treninga i brige za tijelo. Objavio je video iz teretane, a uz objavu je napisao: 'Svake godine je sve teže, ali zato moraš gurati jače'
