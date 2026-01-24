Obavijesti

Ovo je 10 najvećih hitova Dalibora Bruna. Neke od njih sigurno dobro znate

Dalibor Brun je stvorio niz bezvremenskih domaćih hitova, među kojima su “Jedna žena plava”, “Nisi ti više crno vino” i mnogi drugi

Legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun preminuo je u 77. godini života.

Svoj glazbeni put započeo je u riječkom sastavu Uragani, nakon čega je bio član Korni grupe, a od 1969. godine posvetio se samostalnoj karijeri. Tijekom desetljeća stvorio je niz bezvremenskih domaćih hitova, među kojima su “Jedna žena plava”, “Nisi ti više crno vino”, “Svi su znali da smo ljubovali” i mnogi drugi.

U nastavku donosimo izbor njegovih deset najvećih pjesama.

1. Nisi ti više crno vino

2. Jedna žena plava

3. Šta si mi sinoć stavila u vino

4. Svi su znali da smo ljubovali

5. Puna se čaša prelila

6. Još i danas teku suze jedne žene

7. Poljubi me jednom za sto puta

8. Otkad si tuđa žena

9. Noćas si u snove došla

10. Ne znaš, dušo

