Dalibor Brun je stvorio niz bezvremenskih domaćih hitova, među kojima su “Jedna žena plava”, “Nisi ti više crno vino” i mnogi drugi
ODLAZAK PJEVAČA
Ovo je 10 najvećih hitova Dalibora Bruna. Neke od njih sigurno dobro znate
Čitanje članka: < 1 min
Legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun preminuo je u 77. godini života.
Svoj glazbeni put započeo je u riječkom sastavu Uragani, nakon čega je bio član Korni grupe, a od 1969. godine posvetio se samostalnoj karijeri. Tijekom desetljeća stvorio je niz bezvremenskih domaćih hitova, među kojima su “Jedna žena plava”, “Nisi ti više crno vino”, “Svi su znali da smo ljubovali” i mnogi drugi.
U nastavku donosimo izbor njegovih deset najvećih pjesama.
1. Nisi ti više crno vino
2. Jedna žena plava
3. Šta si mi sinoć stavila u vino
4. Svi su znali da smo ljubovali
5. Puna se čaša prelila
6. Još i danas teku suze jedne žene
7. Poljubi me jednom za sto puta
8. Otkad si tuđa žena
9. Noćas si u snove došla
10. Ne znaš, dušo
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku