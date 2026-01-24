Obavijesti

Show

Komentari 1
OBITELJSKI RAT

Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna
4
Foto: Reuters/

Ovo su prve javne izjave slavnog para koje se neizravno odnose na sina nakon njegovog istupa. Mnogi obožavatelji protumačili su njihove komentare kao pokušaj smirivanja tenzija i pružanja maslinove grančice

Admiral

Victoria i David Beckham prekinuli su medijsku šutnju nakon što je njihov sin Brooklyn (26) iznio niz teških optužbi na račun obitelji. Slavni par nije se upustio u javnu svađu, već je odabrao puno suptilniji odgovor. Prisjetili su se sretnijih dana i 'lijepih uspomena'. 

CIJENA JAVNE SVAĐE Koliko će Beckhamove na kraju koštati ovaj obiteljski skandal?
Koliko će Beckhamove na kraju koštati ovaj obiteljski skandal?

U jeku jedne od najvećih obiteljskih kriza koja je zadesila Beckhamove, poznati fotograf Platon Antoniou na svom je Instagram profilu podijelio seriju fotografija nastalih 2006. godine u Madridu. Jedna od njih prikazuje Davida golih leđa, na kojima se ističe tetovaža s Brooklynovim imenom. Fotograf se prisjetio emotivnog trenutka sa snimanja, kad su ga posjetili Victorija i djeca.

- Victoria je stigla s Brooklynom, koji je imao sedam godina, Romeom, koji je imao četiri, i Cruzom, koji je bio beba. Brooklyn i Romeo utrčali su u studio u dresovima, nabacujući se loptom - napisao je Platon, opisujući kako je u jednom trenutku maleni Brooklyn dotrčao do oca i čvrsto mu zagrlio nogu.

- Tada im se pridružio i Romeo, a zatim se pojavila i Victoria s bebom Cruzom u naručju. Cijela obitelj okrenula nam je leđa i prepustila se privatnom, iskrenom grupnom zagrljaju. Bio je to dirljiv prizor - spontani trenutak privrženosti koji se dogodio na ogromnom setu, pred šezdeset ljudi - dodao je fotograf.

- Slava dolazi uz visoku cijenu, a često je plaćaju i članovi obitelji. Obitelj je sve - zaključio je.

SVAĐA U OBITELJI BECKHAM Tko tu laže? Brooklyn kaže da je Victoria 'otela prvi ples': Sad su se pojavili drugačiji navodi...
Tko tu laže? Brooklyn kaže da je Victoria 'otela prvi ples': Sad su se pojavili drugačiji navodi...

Upravo je ova objava potaknula Victoriju i Davida da se oglase.

- Budi sjajne uspomene! - napisala je Victoria uz emotikon srca. Ubrzo se pridružio i David koji je poručio: 'Lijepe uspomene', također dodavši srce.

Ovo su prve javne izjave slavnog para koje se neizravno odnose na sina nakon njegovog istupa. Mnogi obožavatelji protumačili su njihove komentare kao pokušaj smirivanja tenzija i pružanja maslinove grančice, unatoč Brooklynovoj izričitoj tvrdnji da ne želi pomirenje. Njihov potez u potpunoj je suprotnosti s Brooklynovim optužbama, u kojima je obiteljske odnose opisao kao 'performanse za društvene mreže' i 'neautentične veze'.

Launch of documentary series "Victoria Beckham" on Netflix, in London
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Podsjetimo, Brooklyn Beckham u svom je istupu detaljno opisao niz incidenata koji su doveli do potpunog prekida odnosa. Tvrdio je da su ga roditelji pokušali natjerati da potpiše ugovor kojim bi se odrekao prava na vlastito ime, da je Victoria u posljednji tren otkazala izradu vjenčanice za Nicolu te da je na vjenčanju 'otela' njegov prvi ples sa suprugom.

David Beckham se ranije, tijekom sudjelovanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, tek kratko osvrnuo na ponašanje djece na internetu, izjavivši kako 'djeca smiju raditi pogreške' i da je to 'način na koji uče'. Ipak, tada je vješto izbjegao izravna pitanja novinara o Brooklynovim tvrdnjama.

FILE PHOTO: Premiere of ''Lola'' held at the Regency Bruin Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj
VELIKI INTERVJU

Anja Alavanja iskreno o razvodu i majčinstvu: Na bivšeg supruga gledam kao na svoju obitelj

Jedna od omiljenih TV lica Anja Alavanja Viljevac o karijeri dugoj više od 20 godina, majčinstvu, razvodu i miru, koji je danas njezina najveća potvrda uspjeha
Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)
OPROŠTAJ OD LEGENDE

Preminuo legendarni hrvatski glazbenik Dalibor Brun (76)

Brunov glazbeni put započeo je u rodnoj Rijeci, gdje je kao mladić pjevao u rock skupini Uragani, a 1968. godine postao je pjevač legendarne Korni grupe, zamijenivši Dušana Prelevića, a 1969. otisnuo se u samostalne vode
FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja
Od finalne ruže do stvarnog života

FOTO One su pobijedile u prošloj sezoni 'Savršenog': Evo kako danas izgledaju Maida i Vanja

Nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kreta, gdje će se uz more, izazove i snažne emocije razvijati nove ljubavne priče. U središtu pozornosti ove su sezone Karlo Godec i Petar Rašić, a prva epizoda kreće u ponedjeljak na platformi VOYO. Dok sve kreće ispočetka i ruže se ponovno dijele, vrijedi se prisjetiti prošle sezone. Tad su ulozi Gospodina Savršenog bili Miloš Mićović i Šime Elez, koji su svoje posljednje ruže dali Maidi Ribić i Vanji Stanojević

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026