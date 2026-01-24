Beckhamovi su prekinuli šutnju nakon optužbi sina Brooklyna

Victoria i David Beckham prekinuli su medijsku šutnju nakon što je njihov sin Brooklyn (26) iznio niz teških optužbi na račun obitelji. Slavni par nije se upustio u javnu svađu, već je odabrao puno suptilniji odgovor. Prisjetili su se sretnijih dana i 'lijepih uspomena'.

U jeku jedne od najvećih obiteljskih kriza koja je zadesila Beckhamove, poznati fotograf Platon Antoniou na svom je Instagram profilu podijelio seriju fotografija nastalih 2006. godine u Madridu. Jedna od njih prikazuje Davida golih leđa, na kojima se ističe tetovaža s Brooklynovim imenom. Fotograf se prisjetio emotivnog trenutka sa snimanja, kad su ga posjetili Victorija i djeca.

- Victoria je stigla s Brooklynom, koji je imao sedam godina, Romeom, koji je imao četiri, i Cruzom, koji je bio beba. Brooklyn i Romeo utrčali su u studio u dresovima, nabacujući se loptom - napisao je Platon, opisujući kako je u jednom trenutku maleni Brooklyn dotrčao do oca i čvrsto mu zagrlio nogu.

- Tada im se pridružio i Romeo, a zatim se pojavila i Victoria s bebom Cruzom u naručju. Cijela obitelj okrenula nam je leđa i prepustila se privatnom, iskrenom grupnom zagrljaju. Bio je to dirljiv prizor - spontani trenutak privrženosti koji se dogodio na ogromnom setu, pred šezdeset ljudi - dodao je fotograf.

- Slava dolazi uz visoku cijenu, a često je plaćaju i članovi obitelji. Obitelj je sve - zaključio je.

Upravo je ova objava potaknula Victoriju i Davida da se oglase.

- Budi sjajne uspomene! - napisala je Victoria uz emotikon srca. Ubrzo se pridružio i David koji je poručio: 'Lijepe uspomene', također dodavši srce.

Ovo su prve javne izjave slavnog para koje se neizravno odnose na sina nakon njegovog istupa. Mnogi obožavatelji protumačili su njihove komentare kao pokušaj smirivanja tenzija i pružanja maslinove grančice, unatoč Brooklynovoj izričitoj tvrdnji da ne želi pomirenje. Njihov potez u potpunoj je suprotnosti s Brooklynovim optužbama, u kojima je obiteljske odnose opisao kao 'performanse za društvene mreže' i 'neautentične veze'.

Podsjetimo, Brooklyn Beckham u svom je istupu detaljno opisao niz incidenata koji su doveli do potpunog prekida odnosa. Tvrdio je da su ga roditelji pokušali natjerati da potpiše ugovor kojim bi se odrekao prava na vlastito ime, da je Victoria u posljednji tren otkazala izradu vjenčanice za Nicolu te da je na vjenčanju 'otela' njegov prvi ples sa suprugom.

David Beckham se ranije, tijekom sudjelovanja na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, tek kratko osvrnuo na ponašanje djece na internetu, izjavivši kako 'djeca smiju raditi pogreške' i da je to 'način na koji uče'. Ipak, tada je vješto izbjegao izravna pitanja novinara o Brooklynovim tvrdnjama.

