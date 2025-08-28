SLAVNI PRKOSILI LOŠEM VREMENU
Dok su fanovi kisnuli, zvijezde su sijale: Emma Stone i Noomi Rapace zasjenile kišu na Mostri
Kiša je neumorno padala na drugoj večeri Venecijanskog filmskog festivala u četvrtak, ali fanove to nimalo nije obeshrabrilo. Stisnuli su se pod šarene kišobrane, obukli kabanice i odlučili da nema tog nevremena koje će ih spriječiti da dočekaju svoje zvijezde. Dok su glumci i glumice pozirali u raskošnim toaletama, publika je s druge strane crvenog tepiha imala svoj 'mokri dress code'. Umjesto večernjih haljina i štikli, bili su u jaknama i mokrim tenisicama... Zvijezde su, s druge strane, pokazale pravi glamur. Emma Stone blistala je u svjetlucavoj srebrnoj haljini s naramenicama i efektnim naborima, dok je Noomi Rapace odabrala crne hlače visokog struka i bijeli top dubokog dekoltea. Alicia Silverstone odlučila se za dugu bijelu haljinu lepršavog kroja, a posebnu eleganciju donijela je i Emma Tillinger u crvenoj haljini s plaštom posutim detaljima