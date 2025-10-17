Obavijesti

'Doktor Zgodni' s TV ekrana radi teške bolesti završio u kolicima: Borit ću se do posljednjeg daha

Eric Dane kojeg publika pamti kao Dr. Marka Sloana u travnju je objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze, koja zahvaća živčani sustav i uzrokuje paralizu mišića

Glumac iz 'Uvoda u anatomiju' Eric Dane (52), koji je glumio dr. Marka Sloana, u travnju je objavio da boluje od rijetke i neizlječive bolesti, amiotrofične lateralne skleroze (ALS), neurodegenerativne bolesti koja postupno zahvaća živčani sustav i uzrokuje paralizu mišića. 

Simptomi su mu se u posljednje vrijeme pogoršali, što se može vidjeti iz njegovog posljednjeg pojavljivanja u javnosti. Naime, Eric je snimljen u četvrtak na aerodromu Toronto Pearson kako koristi invalidska kolica te izgleda veoma slabo. Osim toga, iz kombija je izlazio uz pomoć asistentice, koja ga je pratila i kroz aerodrom.

O svojoj bolesti je progovorio više puta.

- ALS je zadnja stvar koju žele dijagnosticirati bilo kome. Često treba puno vremena da se dođe do dijagnoze, a to onda sprječava ljude da sudjeluju u kliničkim ispitivanjima - rekao je glumac.

Sa suprugom Rebeccom Gayheart ima dvije kćeri, Billie Beatrice (15) i Georgia Geraldine (13), koju mu daju snagu. Kaže da želi biti prisutan u njihovim životima.

- Zato ću se boriti do posljednjeg daha - rekao je. 

Inače, glumčeva bolest je brzo napredovala nakon što je otkrio svoju dijagnozu. S prvim simptomima se suočio na početku prošle godine. Sve je krenulo kad je osjetio slabost u desnoj ruci, ali je pomislio kako je jednostavno previše tipkao po mobitelu. No nakon nekoliko mjeseci pretraga, ove godine u travnju mu je dijagnosticirana ALS.

Počeli su problemi s govorom, a doktori su mu ukazivali na mogućnost otkazivanja lijeve ruke, ali i nogu.

