'Doktor Zgodni' s TV ekrana radi teške bolesti završio u kolicima: Borit ću se do posljednjeg daha

Glumac iz 'Uvoda u anatomiju' Eric Dane (52), koji je glumio dr. Marka Sloana, u travnju je objavio da boluje od rijetke i neizlječive bolesti, amiotrofične lateralne skleroze (ALS), neurodegenerativne bolesti koja postupno zahvaća živčani sustav i uzrokuje paralizu mišića.

Simptomi su mu se u posljednje vrijeme pogoršali, što se može vidjeti iz njegovog posljednjeg pojavljivanja u javnosti. Naime, Eric je snimljen u četvrtak na aerodromu Toronto Pearson kako koristi invalidska kolica te izgleda veoma slabo. Osim toga, iz kombija je izlazio uz pomoć asistentice, koja ga je pratila i kroz aerodrom.

O svojoj bolesti je progovorio više puta.

- ALS je zadnja stvar koju žele dijagnosticirati bilo kome. Često treba puno vremena da se dođe do dijagnoze, a to onda sprječava ljude da sudjeluju u kliničkim ispitivanjima - rekao je glumac.

Sa suprugom Rebeccom Gayheart ima dvije kćeri, Billie Beatrice (15) i Georgia Geraldine (13), koju mu daju snagu. Kaže da želi biti prisutan u njihovim životima.

- Zato ću se boriti do posljednjeg daha - rekao je.

Inače, glumčeva bolest je brzo napredovala nakon što je otkrio svoju dijagnozu. S prvim simptomima se suočio na početku prošle godine. Sve je krenulo kad je osjetio slabost u desnoj ruci, ali je pomislio kako je jednostavno previše tipkao po mobitelu. No nakon nekoliko mjeseci pretraga, ove godine u travnju mu je dijagnosticirana ALS.

Počeli su problemi s govorom, a doktori su mu ukazivali na mogućnost otkazivanja lijeve ruke, ali i nogu.