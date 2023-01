Doktoricu Petru gledat ćemo u 'Braku na prvu', a otkriva nam: Obitelj jedva čeka upoznati zeta

Završila sam medicinu i svašta se tu još toga izdešavalo od tada. Još uvijek hostesiram. Moram priznati sve rjeđe jer zbog obaveza na novom poslu u ambulanti zaista ne stižem toliko. Više savjetujem mlade djevojke koje me pitaju kako opstati u tom poslu obzirom na predrasude i mišljenje javnosti. Ja osobno proživljavam puno promjena u životu i nisam sigurna koliko ću još biti aktivna u tome. Čini mi se da me poziv doktorice ipak doziva sebi. Smiješno mi je to, jer da ste me isto pitanje pitali pred 15 dana odgovor bi bio drugačiji.