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KULTNI FILM

Dolaze 'Gremlini 3'! Evo i kada

Piše Magdalena Mucić,
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Dolaze 'Gremlini 3'! Evo i kada
Foto: Twitter/Screenshot/kolaž
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Warner Bros. objavio je kratki isječak kojim je potvrdio datum izlaska trećeg filma iz serijala 'Gremlini' - 42 godine nakon prvog filma i 36 godina nakon nastavka 'Gremlini 2: Novo leglo' iz 1990. godine.

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Warner Bros. objavio je kratki isječak kojim je potvrdio datum izlaska trećeg filma iz serijala 'Gremlini' - 42 godine nakon prvog filma i 36 godina nakon nastavka 'Gremlini 2: Novo leglo' iz 1990. godine.

Prvi film prati dječaka koji dobiva tajanstveno stvorenje poznato kao mogwai kojem nadjene ime Gizmo, uz koje dolaze tri stroga pravila: ne smije ga se smočiti, ne smije ga se hraniti nakon ponoći i ne smije ga se izlagati jakom svjetlu. Kada prekrši ta pravila, u svom gradu pokreće pravi kaos. U nastavku se kaos dodatno zahuktava kada gremlini preuzmu neboder medijskog mogula u New Yorku. Međutim, drugi film nije uspio dosegnuti uspjeh svog prethodnika. 

Foto: Twitter/Screenshot/kolaž

Iako se detalji radnje trećeg nastavka uglavnom drže u tajnosti, Warner Bros. potvrdio je da će film u kina stići 6. listopada 2028. godine. To je godinu dana kasnije od prvotno planiranog termina u studenom 2027. Steven Spielberg bit će izvršni producent, dok će Chris Columbus, redatelj i producent filmova iz serijala 'Harry Potter', režirati i producirati film. Scenarij se temelji na originalnoj priči koju su napisali Columbus, Zach Lipovsky i Adam Stein, piše britanski Mirror.

Vijest o datumu izlaska obožavatelji su dočekali s oduševljenjem. Jedan je napisao: Doslovno su mi krenule suze. Moj mali slatki Gizmo.

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