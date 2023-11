Dolly Parton nema vremena za nove tehnologije: 'Pa neću po mobitelu tipkati cijeli dan!'

Pjevačica Dolly Parton (77) nedavno je u emisiji poznate glumice Drew Barrymore priznala kako ne šalje SMS poruke i da unatoč napredovanju tehnologije ne želi navikavati sebe na to.

- Ja sam djevojka niske tehnologije u svijetu visoke tehnologije - priznala je country zvijezda.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Također, otkrila je i kako nema potrebu razgovarati sa svima koji s njom žele razgovarati te da ne šalje poruke kako ne bi trebala odgovarati na nove.

Dolly nema vremena za tipkanje

- Ako me netko nazove, javit ću se ako želim razgovarati s njim ili ću ga nazvati kad budem mogla. Inače o previše toga razmišljam pa ne mogu zatrpati svoj um svim ostalim - objasnila je Dolly koja, kako je dodala, je sretna jer je okružena sjajnim ljudima.

Glazbenica nema vremena za tipkanje i telefone po cijele dane, a to je ranije potkrijepilo i njezino kumče Miley Cyrus, koja je otkrila da s kumom komunicira preko faksa.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

- Ja svakako nisam glupa osoba. Mogla bih to naučiti da želim, ali radije bih samo imala samo svoj faks - zaključila je Dolly.

Foto: Profimedia

Obučena poput navijačice pjevala za Dallas Cowboyse

Inače, Dolly je nedavno obučena poput navijačice zapjevala 'We Are The Champions', 'We Will Rock You' i druge hitove tijekom poluvremena utakmice Dallas Cowboysa i Washington Commandersa na AT&T Stadionu u teksaškom gradu Arlingtonu.

Brojne obožavatelje američkog nogometa raspjevala je u kultnoj uniformi navijačica Cowboysa - bijelom prsluku, plavoj majici i kratkim hlačicama sa zvjezdicama.