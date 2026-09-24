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Dolly Parton prije smrti snimila duet s Bonom Voxom: 'Ustala je iz kreveta da otpjeva pjesmu'

Piše Dora Pek,
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Dolly Parton prije smrti snimila duet s Bonom Voxom: 'Ustala je iz kreveta da otpjeva pjesmu'
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Foto: PROFIMEDIA
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Dva mjeseca prije smrti snimila je pjesmu 'Torn' s frontmenom U2-ja, a duet će biti objavljen na novom albumu benda

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Samo dva mjeseca prije smrti Dolly Parton još je bila u studiju. Iako se već borila s bolešću, u lipnju je snimila vokal za pjesmu 'Torn', duet s Bonom Voxom (66), frontmenom U2-ja .'Torn' će zatvoriti novi album U2-ja 'Carnaval De Luz', koji izlazi 13. studenoga. Bend je album službeno najavio u četvrtak, a Dolly se nalazi na posljednjoj, 12. pjesmi.

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Parton je preminula 25. kolovoza u Nashvilleu u 81. godini. Njezin tim tad je potvrdio da se kratko borila s rakom. Bono je za Rolling Stone otkrio kako je duet nastajao. 

- Kad se razboljela, ustala je iz kreveta da otpjeva ovu pjesmu - ispričao je Bono pa priznao koliko mu je danas teško ponovno čuti njezin glas.

- Ne mogu je sad ni slušati - dodao je.

FILE PHOTO: Dolly Parton performs with Linda Perry during a gala event honoring Dolly Parton as the MusiCares person of the year in Los Angeles
Foto: Mario Anzuoni

Suradnja je zapravo mogla izgledati sasvim drukčije. Bono je Dolly isprva želio uključiti u još neobjavljeni projekt inspiriran irskom folk glazbom. Pustio joj je nekoliko ideja preko telefona, no ona mu je rekla da joj zvuče previše irski. Umjesto toga, ponudila mu je svoju pjesmu 'Torn' i predložila da je preradi na svoj način.

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Bono i Johnny McDaid iz Snow Patrola potom su doradili tekst. U središte pjesme stavili su majku koja gleda kako joj se obitelj raspada, a Dolly je pristala snimiti novu verziju. Kao autori pjesme službeno su potpisani U2, Parton i McDaid.

- Pjevala je iz sveg srca - rekao je Bono, koji je ostao iznenađen snagom njezina vokala.

U pjesmi svira i dugogodišnji suradnik U2-ja Daniel Lanois. Producent albuma Garret 'Jacknife' Lee otkrio je da je Dolly prije smrti uspjela čuti završni miks. Bila je zadovoljna svojim vokalom i snimkom, a ekipi je, prema njegovim riječima, laknulo kad je dala svoje odobrenje.

The 78th Cannes Film Festival - Screening of the documentary film "Bono: Stories of Surrender" - Red Carpet Arrivals
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS

'Carnaval De Luz' bit će 16. studijski album U2-ja i njihov prvi album s potpuno novim materijalom nakon devet godina. Na njemu se nalazi 12 pjesama, a bend ga objavljuje u godini u kojoj obilježava 50 godina od svojih početaka. Larry Mullen Jr. upravo je u rujnu 1976. na oglasnu ploču škole Mount Temple u Dublinu stavio oglas kojim je tražio glazbenike za osnivanje benda.

Prvi singl s albuma, 'Street of Dreams', U2 je objavio u srpnju, dok je pjesma 'Silencio' stigla 24. rujna zajedno s najavom albuma. Na novom izdanju bend je surađivao i s Brianom Enom, Martinom Garrixom, Ryanom Tedderom i Lanoisom.

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