Dollyn 'omiljeni nećak' optužen za prijetnje i iznudu: 'Ja nisam zabavljač, nego ubojica...'

Manje od mjesec dana nakon što je objavio vijest o smrti country ikone Dolly Parton, njezin nećak i dugogodišnji šef osiguranja našao se u središtu eskalirajućeg pravnog spora. Tvrtka koja upravlja njezinim nasljeđem podnijela je tužbu i zatražila zabranu prilaska, optužujući ga za iznudu i prijetnje.

Tvrtka 'She's Alive', koju je Parton osnovala kako bi zaštitila svoju profesionalnu imovinu nakon smrti, otpustila je Bryana Seavera sredinom rujna. Nedugo zatim podnijeli su zahtjev za privremenom zabranom prilaska, koji je sud u Tennesseeju brzo odobrio. U sudskim podnescima tvrtka tvrdi da je Seaver započeo kampanju prijetnji i prisile nekoliko tjedana prije smrti svoje tetke.

Navodi se da je Seaver, koji je na poziciji šefa osiguranja naslijedio svog oca i radio taj posao više od dvadeset godina, koristio svoje iskustvo vojnog izvođača kako bi zastrašio zaposlenike. Prema dokumentima, u jednoj je poruci zaprijetio da će uništiti cijeli brend ako mu ne isplate traženi novac, dok je u drugoj navodno napisao da on nije osoba iz svijeta zabave, već ubojica. Zbog tih navodnih ozbiljnih prijetnji, odvjetnica za zaklade podnijela je ostavku, a tvrtka je morala unajmiti privatno osiguranje za preostale radnike, javlja Rolling Stone.

U sudskim dokumentima Seaver se optužuje da je Nozellu navodno prijetio i 'nastavkom odmazde', rekavši mu: 'Ja sam osveta za svoj narod sljedećih 50 godina. Nemam dugova. Posjedujem samo mačeve i oružje. Moja djeca imaju tri kuće u kojima mogu živjeti zauvijek. Moja supruga posjeduje sve. Sve što imam su neprijateljstvo i sjećanje. Ali preostalo vrijeme na Zemlji provest ću tako da uništim svakoga tko je ikada izdao moju obitelj', piše People.

Foto: Dennis Van Tine

Navodno je 3. rujna poslao prijeteći e-mail odvjetniku iz industrije zabave koji je godinama radio za Parton. U njemu je tvrdio da je na dan pjevačičine smrti prodao haićanskoj policiji streljivo i oružje vrijedno 27 milijuna dolara.

- Doslovno sam međunarodni trgovac oružjem i plaćenik, navodno je napisao.

Seaver: 'Sve je to reklamni trik'

Seaver snažno negira da je ikome prijetio. Objasnio je kako su poruke izvučene iz konteksta i da su bile dio privatnih razgovora s Dannyjem Nozellom, dugogodišnjim menadžerom Dolly Parton, za kojeg je mislio da mu je prijatelj. Zabrana prilaska, tvrdi Seaver, obični je i jeftini reklamni trik. Seaver je za američke medije izjavio da su njegove riječi potpuno pogrešno protumačene u sudskoj tužbi.

- Dolly me zvala svojim ubojicom. Bila je to šala koju smo koristili u njezinu krugu ljudi. Bio sam njezin 'baby boy ninja', a Danny Nozell izvukao je tu poruku iz konteksta kako bi nekako zaključio da sam njemu prijetio. On me oduvijek zvao ubojicom, rekao je Seaver za ABC News. U jednom mailu je napisao kako je igrom slučaja on bio pjevačicin omiljeni nećak. Partonina sestra Freida stala je jučer u obranu Seavera. Na Facebooku je napisala da 'u našoj obitelji nema nikakvog sukoba'.

- Nitko iz obitelji Parton/Owens ne svađa se oko Dollyne ostavštine. Svi volimo Bryana, kao što volimo jedni druge, napisala je.

Foto: Curtis Hilbun/PRESS ASSOCIATION

Tenzije oko nasljeđa i poslovnih partnerstava

Sukob između nećaka i menadžera otkriva dublje podjele unutar tima koji sada upravlja golemim carstvom slavne američke glazbenice. U sudskim spisima navodi se da je Seaver planirao pokrenuti podcast posvećen razotkrivanju navodnih prekršaja poslovnih partnera tvrtke 'She's Alive'. Seaver i njegov zaštitarski tim ističu da su zaprepašteni neočekivanim otkazom, ali ostaju odlučni ispuniti posljednju želju Dolly Parton i zaštititi njezinu obitelj u teškim trenucima.

Pravni zastupnici imanja naglašavaju da imaju jasnu dužnost njegovati sigurno i mirno radno okruženje bez neprijateljstva, a posebno od strane naoružanog bivšeg šefa osiguranja. Sudska zabrana prilaska sada strogo nalaže Seaveru i njegovoj zaštitarskoj tvrtki da se drže podalje od ureda, zaposlenika i poslovnih partnera imanja. Kako će se pravna bitka oko raspodjele imovine dalje razvijati, ostaje za vidjeti na predstojećem sudskom ročištu koje je najavljeno za 7. listopada u gradu Nashvilleu.

*uz korištenje AI-ja