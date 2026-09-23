Obitelji i prijateljima bilo je zabranjeno posjećivati pjevačicu jer nije željela da ju pamte bolesnu i krhku. No, učinila je iznimku, navodno samo dan prije no što je preminula
Dolly je samo jednoj osobi dala da ju vidi na smrtnoj postelji
Dolly Parton dopustila je samo jednoj osobi da je vidi dok je bila na samrtnoj postelji, svojoj dugogodišnjoj frizerki i vizažistici Cheryl Riddle.
Dolly navodno nije željela da ju itko vidi i pamti u tako lošem stanju, tvrde izvori za TMZ. Međutim, navodno je smatrala kako će ju Cheryl ionako vidjeti kada umre jer će ju morati urediti i našminkati, pa joj nije smetalo da frizerka i vizažistica bude uz nju.
Navodno je pred sam kraj učinila iznimku i pozvala nećaka Bryana Seavera kako bi ga zamolila da upravo on objavi vijest o njenom odlasku kada za to dođe vrijeme. Seaver je u njezinu studiju napisao i snimio poruku koja je objavljena na Dollynim društvenim mrežama 25. kolovoza, kada je preminula.
Izuzev njih, svima je bilo zabranjeno vidjeti pjevačicu u posljednjim danima njenog života, čak i njenoj braći i sestrama.
Dolly Parton preminula je u 80. godini nakon kratke borbe s rakom. Pet dana prije smrti bila je hospitalizirana u Vanderbilt University Medical Centeru u Nashvilleu zbog problema s bubrezima i autoimunih problema. Sahranjena je 28. kolovoza na privatnoj ceremoniji u Nashvilleu. Položena je u mauzolej na groblju Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, pokraj svojeg voljenog supruga Carla Deana, koji je preminuo u ožujku 2025. u 82. godini. Prema pisanju TMZ-a, Dolly je na sahrani imala otvoren lijes.
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