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NIJE HTJELA DA JU TAKVU PAMTE

Dolly je samo jednoj osobi dala da ju vidi na smrtnoj postelji

Piše Magdalena Mucić,
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Dolly je samo jednoj osobi dala da ju vidi na smrtnoj postelji
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Foto: ? Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL
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Obitelji i prijateljima bilo je zabranjeno posjećivati pjevačicu jer nije željela da ju pamte bolesnu i krhku. No, učinila je iznimku, navodno samo dan prije no što je preminula

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Dolly Parton dopustila je samo jednoj osobi da je vidi dok je bila na samrtnoj postelji, svojoj dugogodišnjoj frizerki i vizažistici Cheryl Riddle.

Dolly navodno nije željela da ju itko vidi i pamti u tako lošem stanju, tvrde izvori za TMZ. Međutim, navodno je smatrala kako će ju Cheryl ionako vidjeti kada umre jer će ju morati urediti i našminkati, pa joj nije smetalo da frizerka i vizažistica bude uz nju. 

FILE PHOTO: 11TH Annual ACM Honors – Show – Nashville, Tennessee
Foto: Harrison McClary

Navodno je pred sam kraj učinila iznimku i pozvala nećaka Bryana Seavera kako bi ga zamolila da upravo on objavi vijest o njenom odlasku kada za to dođe vrijeme. Seaver je u njezinu studiju napisao i snimio poruku koja je objavljena na Dollynim društvenim mrežama 25. kolovoza, kada je preminula. 

Izuzev njih, svima je bilo zabranjeno vidjeti pjevačicu u posljednjim danima njenog života, čak i njenoj braći i sestrama. 

FILE PHOTO: PARTON AND GILL SING DURING CMA AWARDS.
Foto: Reuters Photographer

Dolly Parton preminula je u 80. godini nakon kratke borbe s rakom. Pet dana prije smrti bila je hospitalizirana u Vanderbilt University Medical Centeru u Nashvilleu zbog problema s bubrezima i autoimunih problema. Sahranjena je 28. kolovoza na privatnoj ceremoniji u Nashvilleu. Položena je u mauzolej na groblju Woodlawn Memorial Park and Mausoleum, pokraj svojeg voljenog supruga Carla Deana, koji je preminuo u ožujku 2025. u 82. godini. Prema pisanju TMZ-a, Dolly je na sahrani imala otvoren lijes. 

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Komentari 2
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