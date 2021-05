U četvrtak je pjevačica Dolly Parton (75) virtualno sudjelovala u manifestaciji #WOW: Cjelovito zdravlje uključuje mentalno zdravlje. Diva je otpjevala svoju pjesmu 'Light of a Clear Blue Moon' i podijelila svoja iskustva s depresijom i anksioznošću.

#WOW kratica je za 'The Wonder of Women' (Čudo žena), a cilj ovogodišnjeg cjelodnevnog događaja bila je otvorena rasprava o mentalnim bolestima i zdravlju. Organizatori se također nadaju da će ovim putem uspjeti smanjiti stigmu vezanu uz duševna oboljenja.

Nakon što je izvela pjesmu, Parton je razgovarala s glumicom Lisom Kudrow (57), koja je vodila događaj.

- Ljudi mi često govore da uvijek izgledam sretno. Iskreno, to je sve botoks - rekla je pjevačica. Kasnije je rekla kako nije apsolutno sve u botoksu, ali djelomično jest.

- Svi doživimo anksiozne i depresivne trenutke prije ili kasnije. Kako se s time nosimo je ono što nas određuje - nastavila je country zvijezda.

Objasnila je kako je ova pjesma za nju jako važna, jer ju joj je pomogla tijekom izuzetno sretnog vremena u njenoj karijeri. Opisala je da tad nije mogla jesti, spavati, a ponekad niti misliti.

Stihovi 'Light of Clear Blue Moon' utješni su, što je dodatno naglasio Dollyjin govor. Neki od njih su: 'Everything's gonna be alright / It's gonna be okay' (Sve će biti u redu / Bit će u redu).

- Nadam se da će vas ova pjesma oraspoložiti jednako kao što je mene tada - izjavila je diva i poslala poljubac kameri.