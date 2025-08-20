Obavijesti

POBJEDNICA 'PLESA SA ZVIJEZDAMA'

Domaća plesačica objavila kako izgleda šest mjeseci nakon što je rodila: 'Prvi put imam obline'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: NOVA TV

Plesačica Paula Jeričević Tonković nakon poroda izgleda bolje nego ikad! Pokazala tijelo u badiću, a komentari pršte komplimentima

Plesačica Paula Jeričević Tonković, koju je javnost upoznala kao pobjednicu posljednje sezone showa 'Ples sa zvijezdama', otkrila je da se šest mjeseci nakon poroda osjeća sjajno u svom tijelu. U ožujku ove godine sa suprugom Filipom Tonkovićem postala je majka malog Jadrana, a sada je na društvenim mrežama podijelila fotografiju u kupaćem kostimu.

- Nisam opterećena izgledom, ne fisham komplimente, samo sam stvarno sretna da samoj sebi izgledam bolje nego prije pet godina. Prvi put u životu imam neke naznake oblina i baš sam si sretna! Eto, mala podrška friškim mamama koje se možda ne osjećaju najbolje. Dajte vremenu vremena - napisala je Paula uz objavu.

Komentari pratitelja brzo su se počeli nizati, a komplimenata nije nedostajalo.

Jedna pratiteljica šaljivo je napisala: 'Ovo definitivno nije pružanje podrške friškim mamama, kakve su to zablude', dok je druga dodala: 'Imaš bolje tijelo od mene nerotkinje, tako da svaka čast'. Među reakcijama su se našli i: 'Prekrasna', 'Ma, ženo, top si', te jednostavno: 'Ribica'.

Paula je ranije otkrila da se tijekom trudnoće udebljala 30 kilograma, što je prvi put učinilo da se ne osjeća ugodno u svom tijelu.

- Jedva čekam da se to vrati na staro. Ne planiram požurivati, želim dati vremena svom tijelu da se oporavi od poroda, a kad dođe vrijeme, riješit ću ja to - priznala je ranije.

Foto: NOVA TV

Dodala je i kako su preostale kilograme nakon poroda uglavnom rezultat opuštanja i smanjenja aktivnosti: 'Čitav život sam dosta aktivna i nikad nisam morala paziti na kile, a otkad sam doznala da sam trudna, odlučila sam biti mala ljenčuga koja jede za petero'.

