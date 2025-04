Pobjednica Plesa sa zvijezdama o porodu: Pomislila sam da ja to ne mogu koliko me boljelo

Nećemo se lagati - naravno da je porod bolan, ali vjerujte kad vam kažu kad ti dijete dođe na svijet istog trena zaboraviš na svu bol koju si prošla, poručila je plesačica Paula Jeričević Tonković nakon što je nedavno sa suprugom Filipom dobila sina Jadrana.

- Ja sam odabrala Sv. Duh iz jednog razloga - sam si u rađaoni, a to mi je bilo jako bitno jer nisam htjela da vanjski podražaji utječu na mene, što je neizbježno ako je pored tebe još žena, koje svaka na svoj način proživljavaju porod (čitaj vrište). Osoblje je bili predivno, poštivali su me i zbilja sam dobila dojam kao da im je stalo i do mene, a ne samo da beba stigne sretno na svijet - napisala je nedavno na Instagramu.

Suprug Filip bio joj je velika podrška tijekom poroda.

- Tonko je bio uz mene cijelo vrijeme osim u predrađaonici (zato sam se prepala jer sam ''ostala sama'' i potpisala za epiduralnu i sad ne žalim jer imam osjećaj da mi je tih sat vremena pomoglo da skupim snage za dalje). Iskreno, da nisam imala njega uz sebe ne bi bila toliko smirena i generalno bi porod sigurno drugačije doživjela. Jako je bitno da uz sebe imaš nekog pa makar to bila prijateljica/sestra ako već nije muž/dečko. Svaki njegov hajde još malo i to je to, mi je toliko pomogao makar sam znala da je taj ''još malo'' zapravo ''još par sati'', ali nema veze. Tonko je odradio lavovski posao - nastavila je.

Foto: Instagram

Trudovi su joj, kaže, počeli u četiri ujutro. Bila sretna što je mogla u miru kod kuće kontrolirati bolove, dok su svi spavali. Nije željela buditi svog supruga Filipa jer je željela da se naspava za sve što slijedi.

- U devet ujutro sam imala prije zakazani pregled i kad sam došla bila sam na četiri centimetra. Da skratim priču, kada sam došla u predrađaonicu bila sam na negdje šest centimetara i na sedam sam pristala na epiduralnu (iako sam bila uvjerena da ću sve moći bez nje) - dodala je.

Paula je ispričala kako su je prebacili u rađaonu i dali epiduralnu anesteziju. U tom je trenutku, kaže, osjetila da bi mogla roditi još desetero djece, jer je bila toliko opuštena. Međutim, kad je epiduralna počela popuštati, nije mogla dobiti drugu dozu jer je već bila gotovo potpuno otvorena.

- A mali je bio stvarno veliki (četiri kg) te s obzirom na to da sam prvorotkinja bilo je sigurnije da sam "prisebna" dok tiskam - tako sam to barem ja shvatila. Tek zadnjih sat i pol dok sam bila na 10 cm bez epiduralne sam stvarno pomislila da ja to ne mogu koliko me boljelo, ali sjećam se koliko sam snage uspjela izvući da kontroliram disanje i maksimalno se smirim i proživim sve to pozitivno. Tada mi se činilo da sam cijelo vrijeme u velikom trudu jer je on bio spušten dolje, ali ne do kraja pa kada bi me popustio pritisak sjećam se da sam zaspala od iscrpljenosti. 12 sati od prvog truda mali (veliki) Jadran mi je bio na prsima i sva bol je bila zaboravljena - nastavila je plesačica.

Foto: Instagram/screenshot

Osvrnula se i na kilažu nakon poroda.

- Također vam neću lagati i reći ću da se prvi put u životu ne osjećam "zgodno" i jedva čekam da se to vrati na staro. Pritom to ne planiram požurivati jer želim dati vremena svom tijelu da se oporavi od poroda, a kad dođe vrijeme riješit ću ja to. Čisto konteksta radi, nema to veze sa samom trudnoćom koliko sa mnom koja sam se prvi put u životu opustila i dobila 30 kilograma - nakon poroda je odmah otišlo 10. Znači, ostalo je više manje moje papanje i neaktivnost. Čitav život sam dosta aktivna i nikad nisam morala paziti na kile, a otkad sam doznala da sam trudna, sam baš odlučila biti mala ljenčuga koja jede za petero - zaključila je Paula, koja je prije dvije godine s influencerom Marcom Cuccurinom pobijedila u showu 'Ples sa zvijezdama'.

Foto: NOVA TV