Ljeto u znaku trudničkog sjaja: Marko Petrić sa suprugom i prijateljima uživa u Dalmaciji...

Domaći glumac Marko Petrić i njegova supruga, plesačica Tina Walme, uživaju u ljetnim danima i dobrom društvu. Glumac je na svom Instagramu podijelio niz fotografija na kojima je pozirao s trudnom suprugom, ali i s ostatkom društva.

Na fotografijama su i Korana Gvozdić i Ivan Šarić te poduzetnički par Petra i Rene Marincel, a svi su zajedno uživali u hotelu u Svetom Filipu i Jakovu.

– Predivno popodne, predivni ljudi – napisao je Petrić u opisu objave. Mnogi su u komentarima ostavljali emotikone srca, Ivan Šarić dodao je da 'hoće još', a brazilski model i influencer Pedro Soltz kratko je napisao: 'Kako dobro, uživajte ljudi'.

Na fotografijama su se Tina i Petra slikale s trudničkim trbusima, dok su Marko, Ivan i Rene pozirali iz bazena.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tina i Marko su sredinom svibnja objavili sretnu vijest.

- Sretan Majčin dan svim majkama (i budućim majkama) - napisala je tada plesačica u opisu objave. Tina i Marko već su godinama jedan od najomiljenijih mladih parova domaće scene. Njihova ljubavna priča započela je tijekom zajedničkog sudjelovanja u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama', a od tada često dijele zajedničke trenutke sa svojim obožavateljima.

Foto: Instagram

Nakon mjeseci šuškanja, par je svoju vezu potvrdio u lipnju 2021. godine zajedničkim pojavljivanjem na Story Hall of Fameu. U rujnu 2022., Tina i Marko su se zaručili, a godinu dana kasnije, 3. rujna 2023., uplovili su u bračnu luku.

Vjenčanje je održano u Zagrebu, a među uzvanicima su bili brojni poznati Hrvati, uključujući Sementu Rajhard Brundulu, Taru Thaller, Koranu Gvozdić i Ivana Šarića, koji je imao posebnu ulogu matičara. Nakon vjenčanja, par je uživao na medenom mjesecu na Sejšelima.