Obavijesti

Show

Komentari 1
IDILIČNI KADROVI

Ljeto u znaku trudničkog sjaja: Marko Petrić sa suprugom i prijateljima uživa u Dalmaciji...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Ljeto u znaku trudničkog sjaja: Marko Petrić sa suprugom i prijateljima uživa u Dalmaciji...
4
Foto: Instagram

Marko Petrić i trudna Tina Walme uživaju u ljetu sa slavnim prijateljima. Fotke iz Svetog Filipa i Jakova oduševile pratitelje na Instagramu, a komentari pršte srcima i pohvalama

Domaći glumac Marko Petrić i njegova supruga, plesačica Tina Walme, uživaju u ljetnim danima i dobrom društvu. Glumac je na svom Instagramu podijelio niz fotografija na kojima je pozirao s trudnom suprugom, ali i s ostatkom društva.

Na fotografijama su i Korana GvozdićIvan Šarić te poduzetnički par Petra i Rene Marincel, a svi su zajedno uživali u hotelu u Svetom Filipu i Jakovu.

– Predivno popodne, predivni ljudi – napisao je Petrić u opisu objave. Mnogi su u komentarima ostavljali emotikone srca, Ivan Šarić dodao je da 'hoće još', a brazilski model i influencer Pedro Soltz kratko je napisao: 'Kako dobro, uživajte ljudi'.

LUKSUZNO Šeherezada i Sulejman otvorili vrata svog doma: Renovirali su dnevni boravak, pogledajte ga
Šeherezada i Sulejman otvorili vrata svog doma: Renovirali su dnevni boravak, pogledajte ga

Na fotografijama su se Tina i Petra slikale s trudničkim trbusima, dok su Marko, Ivan i Rene pozirali iz bazena.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Tina i Marko su sredinom svibnja objavili sretnu vijest.

- Sretan Majčin dan svim majkama (i budućim majkama) - napisala je tada plesačica u opisu objave. Tina i Marko već su godinama jedan od najomiljenijih mladih parova domaće scene. Njihova ljubavna priča započela je tijekom zajedničkog sudjelovanja u popularnom showu 'Ples sa zvijezdama', a od tada često dijele zajedničke trenutke sa svojim obožavateljima. 

Foto: Instagram

Nakon mjeseci šuškanja, par je svoju vezu potvrdio u lipnju 2021. godine zajedničkim pojavljivanjem na Story Hall of Fameu. U rujnu 2022., Tina i Marko su se zaručili, a godinu dana kasnije, 3. rujna 2023., uplovili su u bračnu luku. 

HOLIVUDSKA ZVIJEZDA Znate li tko je ovo? Zavodnik je zbog uloge neprepoznatljiv!
Znate li tko je ovo? Zavodnik je zbog uloge neprepoznatljiv!

Vjenčanje je održano u Zagrebu, a među uzvanicima su bili brojni poznati Hrvati, uključujući Sementu Rajhard Brundulu, Taru Thaller, Koranu Gvozdić i Ivana Šarića, koji je imao posebnu ulogu matičara. Nakon vjenčanja, par je uživao na medenom mjesecu na Sejšelima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...
GODINE? MA, TO JE SAMO BROJ

Prkose godinama i gravitaciji: Pokazale svoj dekolte, guzu i trbuh iako su prešle pedesetu...

Severina, Sofia Vergara, Charlize Theron... samo su neke od ljepotica koje u petom i šestom desetljeću života izgledaju spektakularno. Njihovi obožavatelji ujedinjeni su u tome da za ove dame 'vrijeme ne postoji'...
Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...
ODUŠEVLJAVA PRATITELJE

Seksi mama Renata otkrila je što njezin suprug misli o njenim atraktivnim fotografijama...

Na ženi se uvijek vidi kada je zadovoljna i sretna, a to ja jesam, ispričala je Renata Lovrinčević Buljan te dodala kako je ostvarila sve svoje snove
Nakon Maje i Šime, Laura došla sa svojim 'Savršenim': Uživali u pjesmama srpske pjevačice...
LUDI PROVOD U VODICAMA

Nakon Maje i Šime, Laura došla sa svojim 'Savršenim': Uživali u pjesmama srpske pjevačice...

Laura Prgomet stigla je u društvu Nevena Ciganovića u poznati vodički klub na koncert Tanje Savić. Zajedno su uživali u hitovima kao što su 'Švaler' i 'Zlatnik', a istovremeno snimaju i intrigantnu TikTok sapunicu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025