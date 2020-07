Domaće manekenke i misice: 'Gotovo 90 posto tih djevojaka su sponzoruše ili prostitutke...'

Cure s lentom zarađivale bi 1.000 eura za sat vremena seksa, a one bez lente morale su se za te novce seksati cijelu noć

<p>Triba mi jedna, imaš li šta? Kada ćeš mi dovesti malu? Zadnji put je bilo dobro i želio bih ponoviti opet istu... Tako, otprilike, glasi većina SMS-a iz kojih se vidjelo kako su eksponirani poduzetnici, sportaši i političari “nabavljali” i doslovce unajmljivali manekenke i misice za seks na sat ili dva, na cijelu noć, vikend, pa čak i na nekoliko tjedana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nika je 2017. bila zagrebačka misica</strong></p><p>Agencija je imala oko četrdesetak cura koje su se svake godine zamjenjivale mlađima. A najprije su učile prve korake na modnoj pisti. Pohotni klijenti, među kojima je bilo i stranaca, bili su voljni platiti i do 1.000 eura po satu za seks s misicom koja ima lentu ili za onu čija je slika često u novinama, pokazujući i na taj način svoju snagu i moć. I onima bez lente plaćali bi 1.000 eura, ali za čitavu noć. Splitska policija privela je prije četiri godine <strong>Ivicu Jurišića</strong>, vlasnika modne agencije “Kristina”, zbog podvođenja pet djevojaka iz Splita, Dubrovnika i Zagreba. Tek je prošle godine kažnjen uvjetno s godinom dana zatvora na rok kušnje od tri godine zbog podvođenja Mnogi su tad s nevjericom govorili o optužbama protiv njega:</p><p>"Ne mogu vjerovati da Jurišić ima veze s prostitucijom. Pa on je sirotinja... On vozi neku staru Hondu, bezveze se oblači. Prema meni je uvijek bio korektan i često mi je dijelio očinske savjete. Govorio je da nađem dobrog momka i da nikad ne dopustim da me budaletine iskorištavaju", govorila je jedna bivša Miss Hrvatske.</p><p>Ona nikad nije bila angažirana u Jurišićevoj agenciji “Kristina”, ali je povremeno nosila revije za koje bi on osiguravao manekenke. Nije joj nikad ni ponudio takvo što, jer kaže, u suradnju s njim ušla je već kao misica te mu je odmah dala do znanja koja je njezina cijena za revije. Kako doznajemo, manekenke su revije nosile za 200 do 300 kuna od čega bi on uzimao pedesetak kuna. Kako u Splitu i okolici i nema previše takvih događanja, Ivica Jurišić je na mjesec mogao zaraditi najviše 3000 kuna.</p><p> </p><h3>Djelovao je kao da nema 'prebijene lipe'</h3><p>Sličnu priču o Jurišiću kao čovjeku koji je nekoć ostavljao dojam da nema prebijene lipe ispričala nam je još jedna manekenka iz agencije, koja je željela ostati anonimna. - Prema manekenkama je uvijek bio pažljiv. Vozio nas je na revije, razvozio kućama, donosio nam je hranu, čak nas je upozoravao da pazimo kakve slike stavljamo na Facebook, da budemo moralne i profesionalne. Ja nikad nisam dobila nemoralnu ponudu. Djevojke koje su se bavile prostitucijom rijetko su dolazile u agenciju i nisu nosile modne revije, tvrdi ona.</p><p>Kako doznajemo od nekih članica agencije, jedna djevojka im je ipak bila sumnjiva i to tada 25-godišnja Zagrepčanka, jedna od misica. Znala je provesti cijelo ljeto u Splitu, gdje nije imala nikakvog posla, barem ne revija. Izlazila je svaku večer, uglavnom u jedan klub na Bačvicama. Među navodnim klijentima Ivice Jurišića nalazio se i jedan splitski biznismen. On je rekao da nikad nije koristio takve usluge, ali da su znali surađivati na revijama i izborima za Miss. Ivica Jurišić bio je vlasnik licenci izbora “Miss Adriatic Europe”, “Miss Adriatic turizma Hrvatske” te “Miss Adriatic International”. Uz njegovo ime vezala su se četiri osvojena Elitea Hrvatske, tri Fordova modela, tri Miss Universe te četiri Kraljice Hrvatske.</p><p>Uhićen je bio zajedno s dubrovačkim HDZ-ovcem <strong>Marijem Šačićem</strong> koji mu je pomogao u podvođenju djevojaka u Dubrovniku i koji je uvjetno kažnjen sa šest mjeseci zatvora zboh pomaganja u organiziranju prostitucije u jednom slučaju. Jurišić je podvodio ukupno pet djevojaka sa splitskog, dubrovačkog i zagrebačkog područja, u dobi od 20 do 25 godina. Djevojke su odlazile na jahte i u hotele, a cijena “usluge” kretala se od 1.500 do 7.500 kuna, ovisno o platežnoj moći klijenta. Jurišić je uzimao proviziju od 20, a nekad i 30 posto.</p><h3>Moćnici su štitili sebe ili svoje prijatelje</h3><p>Nakon uhićenja, Jurišić je prvo negirao sve optužbe. No već u startu sumnjalo se da će čitav postupak biti pod velikim pritiskom moćnika koji štite sebe ili svoje prijatelje jer su bili uključeni u lanac. Obojica su uhićenika ubrzo pušteni na slobodu zbog formalnih propusta u saslušanju, a onda, samo dan poslije, opet vraćeni u pritvor. Pravnici i istražitelji slagali su se da su imali sasvim dovoljno vremena za utjecaj na svjedoke. I doista, brzo se pronio glas kako su se mnogim djevojkama nudili silni novci da šute o svojim poslovima, a navodno su najveći politički pritisci išli prema policajcima koji su se bavili ulogom načelnika jedne bogate općine iz okolice Splita.</p><p>Među prvim svjedocima na sudu se trebao pojaviti tada poznati splitski bogataš, poduzetnik i vlasnik restorana, inače dobar prijatelj splitskog gradonačelnika Željka Keruma. On je često, kao i mnogi drugi, sjedio tik uz modnu pistu odabirući novu djevojku za sebe. Nije mogao odoljeti a da ne plati za seks manekenki koja je na kalendaru iz 2011. godine krasila kabine kamiondžija i zidove automehaničarskih radionica. Nekad ga se, kako bi pokazao što sve može s novcem, na ulici moglo vidjeti zagrljenog i s dvije mlađahne cure. Na sudu su se trebala pojaviti još nekolicina jakih i uglednih poduzetnika, iako je ono bilo zatvoreno za javnost, zbog zaštite identiteta djevojaka.</p><p>U Splitu se dugo nagađalo da je modna agencija “Kristina” bila paravan za prostituciju. Agencija je imala svoj profil na Facebooku sa slikama zamamnih ljepotica. Djevojke su za nagradu dobivale lente na izborima za miss koječega i modnim revijama. One koje su željele odustati od prostituiranja ili seksa s mnogo starijim mušterijama, bile su izložene prijetnjama da će svi doznati čime su se bavile.</p><p>Akcija razotkrivanja elitne prostitucije u Splitu pripremana je više od pola godine. Gotovo punih sedam mjeseci splitski su policajci prisluškivali direktora i vlasnika agencije “Kristina”, ali i neke djevojke za koje se procijenilo čime se bave. Tri Splićanke koje su u to vrijeme bile u dobi od 20 i 22 godine, Korčulanka (23) i 25-godišnja Zagrepčanka bile su najeksponiranije u modnoj agenciji gdje su po svaku cijenu, pa makar i preko kreveta, željele postati misice i traženi modeli.</p><h3>'Modne agencije su leglo svega i svačega'</h3><p>Jedna javno eksponirana dugokosa djevojka zamamne vanjštine priznala je tad kako je baš i nije iznenadilo pritvaranje šefa agencije za koju je radila, jer su sve modne agencije leglo svega i svačega, pa i prostitucije: - Danas su sve lente u Hrvatskoj namještene preko kreveta. Samo u malom broju slučajeva lente se kupe i novcem, a plati ih zaljubljeni dečko ili brižni tata. I ja imam lentu. Zaradila sam je izvan Hrvatske, ali ne preko kreveta. Dobro je da se takve ljude javno ‘linčuje’ po medijima da se spase mlade djevojke koje maštaju da uđu u taj svijet mode i ljepote te da znaju što sve mogu očekivati – rekla nam je splitska manekenka koju je podvodio uhićeni vlasnik splitske modne agencije.</p><p>Kaže da je u agenciji uvijek bilo najmanje dvadesetak cura u dobi između 18 i 22 godine koje znaju posao. Još je toliko novih koje uče prve korake. Među njima je bilo i nekoliko maloljetnica. Svaka cura i ne bi uspjela jer, kaže naša sugovornica, sve ovisi o talentu, ženstvenosti, šarmu... Neke cure su željne slave i zbog toga su spremne učiniti svašta pa i prostituirati se.</p><p>- Znam da odlaze u krevet za dobiti to nešto što žele. Gotovo 90 posto cura iz toga svijeta su sponze, kako se to danas kaže, ili prostitutke. Za mene je to jedno te isto. Sponze imaju jednog ljubavnika na duže vrijeme od kojeg izvlače novac, a prostitutke odmah idu na čisti seks. No nerijekto se to kombinira. Mnoge djevojke u taj svijet prostitucije ulaze zbog siromaštva kako bi se prehranile ili platile školovanje. Neke zbog toga jer im dečko ne pruža ono što žele. Neke cure silno žele biti viđene u društvu bogatih i slavnih, ma tko oni bili. Neke se pak iz hira žele slikati s tajkunima i političarima. Ti se političari i tajkuni već na prvom susretu s mladom djevojkom iživljavaju, trude se biti grubi, drski, perverzni, bahati, zadrti i ne znam što sve ne. Uvjerena sam da tako liječe neke svoje komplekse. Rijetki među njima imaju šarma pa na kraju i ne mora baš sve biti u seksu za novac – pojasnila je splitska manekenka koja za sebe kaže da nije prostitutka, iako je policija upravo za taj porok sumnjičila.</p><p>Mlada splitska manekenka rekla je kako se ovaj splitski slučaj vezao na aferu zagrebačke elitne prostitucije iz 2011. godine, kada je policija uhitila poznatog masera Nebojšu Perunovića Panču i više djevojaka koje su se prostituirale. - Princip elitne prostitucije u Zagrebi i ove u Splitu bio je isti. I cijene su gotovo identične. Ma, ovaj splitski slučaj uhićenja šefa modne agencije je bio samo potvrda da u Hrvatskoj cvijeta elitna prostitucija. Da nije tako, ovi ljudi ne bi bili po zatvorima. Split je prepun sponzi u dobi između 20 i 27 godina. Ni broja im se ne zna. Evo, računajte da na svakog bogatog političara, biznismena ili sportaša iz Splita i okolice dolazi jedna sponza. Cure vam najviše padaju na novac. Novac pokreće sve – objašnjava splitska manekenka.</p><h3>Prostitucija je razgranata, a posebno je razvijena gay prostitucija u Zagrebu</h3><p>Zagrepčanin, poznavatelj hrvatske scene s elitnom prostitucijom, kaže da je prostitucija nevjerojatno razgranata. Tvrdi da se 99 posto manekenki, top-modela, starleta, pjevačica može imati po cijeni od 100 pa do 1.000 eura, ovisno o imenu ili vremenu. No u Hrvatskoj je, pogotovo u Zagrebu, razvijena i takozvana muška prostitucija. Gay prostitucija je skuplja za oko 30 posto i tu se za samo dvadesetak minuta oralnog seksa zarađuje između 250 i 500 eura, ovisno o klijentu.</p><p>Naš sugovornik tvrdi da su u muškoj elitnoj prostituciji najbolji platiše ljudi iz svijeta politike. Najskuplje se plaćaju perverzije. Vezanje lisicama, bičevanje i koješta, naplaćuje se i do 1.000 eura za manje od sata. Uz sve vam to obavezno ide i kokain.</p><p>- Osobno poznajem jednu starletu iz svijeta elitne prostitucije koja je u posao uvela mušku kurvu i taj je sad postao prostitutka nekih domaćih uglednika, i još je u tome. Misteri i pop pjevači poput misica i pjevačica imaju svoje porive za prostitucijom. Jedan naš poznati estradnjak prije nekoliko godina tri dana nije izlazio iz sobe zagrebačkog elitnog hotela gdje je bio zaključan s korpulentnim, tamnoputim strancem. To se zna, ali se o tome ne govori. Nema pljuvanja u tanjur iz kojeg se jede. Nitko ne želi izgubiti klijente i izvor zarade – slikovit je naš sugovornik.</p><p>- Pa jedna nadsobarica u zagrebačkom hotelu svoju mjesečnu plaću od 5.000 kuna udvostruči samo tako što prostitutkama omogući prolaz do hotelske sobe kroz ulaz za zaposlenike – objašnjava...</p><p> </p><p>Prostitucija svoju mrežu grana i na elitne hotele. U posredni posao s prostitucijom tako su uključeni svi, od sobarice i konobara do recepcionera. U tijeku turističke sezone gotovo sav posao s elitnom prostitucijom iz unutrašnjosti zemlje se slijeva na obalu i otoke. Najskuplje su studentice, manekenke i djevojke s naslovnica, iako cijenu katkad određuje samo tijelo i izgled. Dobar poznavatelj scene elitne prostitucije u Hrvatskoj kaže da se malo toga razotkriva jer ima “puno, puno policajaca, sudaca, odvjetnika, političara i inih uglednika koji koriste takve usluge. Elitna prostitucija je razgranata do savršenstva, pogotovo u hotelima”: - Pa prisjetite se samo kako su manekenke dočekivale europske nogometaše u Zagrebu. Slučaj zagrebačke elitne prostitucije okončan je 2011. godine tako što je organizator <strong>Nebojša Perunović</strong> zvani <strong>Pančo</strong> uvjetno dobio dvije godine zatvora uz obvezu vraćanja sto tisuća kuna zarađenog novca.</p><p>Suđenje Panči je zbog zaštite uglednih klijenata, ali i nekih djevojaka, bilo zatvoreno za javnost pa se nikada u potpunosti nije doznalo koja su sve imena bila upletena u aferu. Spominjali su se neki tadašnji ministri i političari. I u splitskom slučaju se šuškalo da su među korisnicima seksualnih usluga prostitutki iz svijeta manekenstva bili i neki tada aktualni političari. Lijepe djevojke iz splitske modne agencije zapele su za oko i bogatim Ukrajincima kojima nije bilo teško u više navrata dolaziti u Split po svoje odabranice koje su skupo plaćali na noć. Zagrepčanku i Splićanku odvodili su u luksuzne hotele na dubrovačkom području. Biralo ih se i odabiralo i na modnim revijama, gdje je često sjedio baš Kerumov prijatelj, naginjući se na modnu pistu...<br/> <br/> <br/> </p>