Domaće zvijezde o vojnom roku u JNA: 'Bježao sam preko žice! Bio sam u pritvoru, izdali su me'

Odsluži vojsku pa se možeš ženiti, govorili su očevi sinovima nekad. Služenje vojnog roka u Jugoslaviji bilo je obavezno za sve mlade muškarce. Samo su rijetki bili oslobođeni od njega. Glumci Goran Grgić i Tarik Filipović u vojsku su išli kao studenti, Jurica Pađen bio je na vrhuncu karijere, a Duško Valentić s 27 godina morao je odustati od američke turneje i otići na granicu s Bugarskom. Budući da Vlada razmišlja o vraćanju obaveznog vojnog roka, naši umjetnici ispričali su nam kako su i gdje provodili svoje vojničke dane. Jesu li protratili godinu dana ili su očvrsnuli kao muškarci?

Goran Grgić služio je u Skoplju

Foto: Privatni album

- Bilo je straha zbog neizvjesnosti kad sam dobio poziv. Meni se čini da je u principu godinu dana puno. Naučite u šest mjeseci sve, od discipline do smrzavanja na stražama i rukovanja oružjem. Kad bi to sve bilo intenzivnije, moglo bi se naučiti i u kraćem periodu - govori nam Grgić.

Budući glumac tad je studirao ekonomiju u Osijeku i sanjao o tome da upiše Akademiju dramske umjetnosti u Zagrebu. U Skoplju je od srpnja 1984. do rujna 1985. bio u protuzračnoj obrani.

Foto: Privatni album

- Nisam siguran jesam li tad očvrsnuo kao muško, no vidio sam da život nije spavanje do podne. Stekao sam poznanstva i prijateljstva koja traju i dan danas iz cijele bivše države. Naučio sam pucati. Gađali smo mete koje su trebale biti avioni - rekao je.

Foto: Privatni album

Pisma su kasnije sve manje pristizala...

Rodni Osijek posjetio je samo jedanput tijekom služenja vojnog roka.

Kaže da je put bio predug, a utjehu su pružala pisma od djevojke, obitelji i prijatelja.

- Nismo se tad baš zivkali. Pisma su stizala najviše od prijateljica. Ha, ha. To vam je u početku jako intenzivno, a kasnije sve manje i manje. Život ide dalje. I bez obzira na to što si u uniformi, ti tamo nađeš neki novi svijet - smije se Goran.

Foto: Privatni album

'Trebalo bi imati vojnu naobrazbu'

Na naše pitanje je li za uvođenje obaveznog vojnog roka, odgovorio je da bi bilo dobro da shvatimo što znači geopolitika i poznavanje određenih vojnih stvari.

- Globalna situacija je nezgodna. Daj, Bože, da nam to nikad ne zatreba. Meni je svejedno, ali djeca su mi mlada i ne želim da im to ikad zatreba. Ako se to može bezbolno naučiti, ne znam na koji način, trebalo bi znati što je opasnost oružja. Trebalo bi imati neku naobrazbu, ali ne želim izjaviti nešto pogrešno sad pa da mi sin kaže: 'Tata, ti sad navijaš za nešto što mene ne zanima' - objasnio je Goran.

Tarik smatra da je godina u vojsci gubitak vremena

Njegov kolega Tarik Filipović vojsku je služio u Puli. On je bio posljednja generacija JNA 1990. Bio je vezist. Kako su znali da je upisao Akademiju, bio je zadužen za kulturni dio te je režirao dvije predstave.

Foto: Dnevni Avaz/PrivatniAlbum/Facebook

- Mislim da je ta godina totalni gubitak vremena. Sve što sam probao od obuke sam zaboravio. Zapravo nauče vas nekoj disciplini, no mislim da nije humano momku od 18 godina ustajati se u pola 5 i trčati u potkošulji. No neke stvari u životu kasnije lakše prihvatiš. Ima i pluseva i minusa. S vremenskim odmakom se s radošću sjetim vojske. Očvrsnuo sam i naučio neke stvari. Naučio sam da to nije za mene i da mi to ne treba, ali išli su svi pa sam morao i ja - kaže Filipović.

Foto: Alen_AJANOVIC

Filipović je protiv uvođenja vojnog roka

Dodaje da je protiv uvođenja obaveznog vojnog roka.

- U principu sam protiv toga, ali kad vidim kako mladi razmišljaju, čini mi se da bi neki kratki period vojske bio okej. Nadam se da bi nešto pozitivno dobili iz toga, jer poznajem ljude kojima je to iskustvo bilo velika trauma. Bilo mi je žao te moje godine, ali u drugu ruku mi je drago što sam to prošao - zaključio je Tarik.

Jurica Pađen je zbog bježanja bio kažnjen pritvorom

Roker Jurica Pađen isto smatra da je godina dana vojske čisti gubitak vremena. On je kao teleprinterist služio 1982. u Skoplju. Dvaput je imao vojni dopust, a jedanput je zbog bježanja proveo četiri dana u pritvoru.

Foto: Ivica Galović/Pixsell

- Mogli su me sve naučiti u dva mjeseca. Disciplinu sam imao i prije toga. Kad sam se pojavio, skužili su tko sam i poslali su me doma po gitaru. Zbog toga sam i bio malo privilegiran. Čak bi mi dali neku sobu da budem tamo malo sam. Grozno je što nikad u vojsci ne možeš biti sam. Mrzio sam rano ustajanje iz dna duše. Bio sam kažnjen na četiri dana pritvora jer sam bježao preko žice iz kasarne. Neki su me izdali - ispričao nam je Pađen.

Foto: Privatni album

Kako kaže, ne vidi smisao u uvođenju vojnog roka i vjeruje samo u profesionalnu vojsku.

- Ako je moramo imati, onda samo profesionalna - kaže glazbenik.

Duško Valentić ima neugodna iskustva iz vojske

Legendarni Papundek iz ''Velog mista'', glumac Duško Valentić, s 27 godina je išao služiti vojsku u Negotin, u blizini granice s Bugarskom.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva

- Iz određenih razloga trebao sam biti oslobođen. To mi je došlo u potpuno pogrešno vrijeme. Trebao sam s Gavellinom predstavom 'Kraljevo' gostovati u Americi. Moje iskustvo je i više nego neugodno, osim što sam tako stekao trajna prijateljstva, no i u kafiću sam mogao upoznati te ljude - zaključio je Valentić.