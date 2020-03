Domaće zvijezde ujedinile su snage i zapjevale za Zagreb

Na inicijativu programskog Odjela Glazbenih sadržaja HTV-a ostvarena je suradnja sa glazbenim producentom Antom Gelom koji je pripremio novi aranžman svima dobro poznate pjesme Jadranka Črnka 'Zagrebačkim ulicama', skladane točno prije 40 godina, a pozivu na pjesmu za potresom pogođeni glavni grad odazvala su se brojna poznata imena iz svijeta glazbe i glume.

POGLEDAJTE VIDEO:





Razoran potres pogodio je Zagreb 22. ožujka i to nakon 140 godina od posljednjeg jakog zemljotresa. Štete se saniraju i još će se dugo sanirati, no fasade i domovi će se već nekako obnoviti, a duh grada nije zamro. Pokazala je to i ova izvedba evergreena 'Zagrebačkim ulicama'. Mnogi ljudi ostali su bez domova, brojni su ozlijeđeni, a nepovratno je otišao i jedan mladi život. Ipak, ljubav i podrška Zagrebu u ovim teškim danima jača je nego ikad, a zajedništvo je ono u čemu sada mnogi s pravom vide spas.

Foto: HRT



Pjevaju Mladen Bodalec, Drago Diklić, Vojo Šiljak, Mile Kekin, Mario Mirković, Boris Mirković, Janko Popović Volarić, Davor Gobac, Nina Badrić, Mila Elegović, Ivana Plechinger, Bruno, Jan i Vigo Kovačić, Slavica Knežević, Kristijan Beluhan, Jurica Pađen, Edin Breški, Bojana Gregorić Vejzović, Enes Vejzović, Mirko Fodor, Zdenka Kovačiček, Duško Ćurlić, Jadranko Črnko, Rene Bitorajac, Davorin Bogović, Boris Novković, Ivana Husar, Darko Janeš, Robert Mareković, Marko Torjanac, Sanja Doležal, Luka Bulić, Vlado Kalember, Hadži Miran Veljković, Pajo Zlatko Petrović.

Foto: HRT



Ante Gelo je na gitari, Petar Ruk, Matej Mihaljević i Danijela Jelić sviraju violinu, Antonio Vrbički harmoniku, Mladen Lima Baraković kontrabas, Lana-Lucija Horvatić violončelo, Dora Šimunić violu, Davor Križić i Antonio Geček trubu, Zvonimir Šestak kontrabas, Hrvoje Rupčić conga bubnjeve, Mladen Ilić Mlacka je na udaraljkama, Borna Šercar za bubnjevima, Matija Dedić svira klavir, a Mario Bočić saksofon.



Spot je montirao kolega Robert Petrinec.

POGLEDAJTE VIDEO: