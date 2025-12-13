Obavijesti

IMAO JE 60 GODINA

Umro Peter Greene, Zed iz 'Pulp Fictiona'. Našli su ga u stanu

Umro Peter Greene, Zed iz 'Pulp Fictiona'. Našli su ga u stanu
Srce mu je bilo veliko. Nedostajat će mi. Bio je sjajan prijatelj, rekao je njegov agent Gregg Edward u petak navečer

Glumac Peter Greene (60), najpoznatiji po ulogama u filmovima "Maska" i "Pulp Fiction", pronađen je mrtav u svom stanu na Lower East Sideu u New Yorku u petak poslijepodne, potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer za The NY Post. Mrtvozornik treba utvrditi uzrok smrti.

 - Bio je sjajan tip.  Zaista jedan od velikih glumaca naše generacije. Srce mu je bilo veliko. Nedostajat će mi. Bio je sjajan prijatelj -  rekao je njegov agent Gregg Edward u petak navečer.

Greene je zablistao kao sporedni glumac tijekom 90-ih u brojnim filmovima. Najviše je upamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brucea Willisa i Winga Rhamesa u 'Paklenom šundu' Quentina Tarantina te kao glavni negativac u SF komediji 'Maska' nasuprot Jimu Carreyju. Pojavio se i u krimi-klasiku 'Privedite osumnjičene' te nizu nezavisnih produkcija. Krajem 90-ih i tijekom 2000-ih imao je ozbiljnih problema s drogom zbog čega je gubio angažmane i završavao na rehabilitacijama. Posljednjih godina glumio je uglavnom u serijama i manje poznatim filmovima, a upravo je trebao snimati film s Mickeyjem Rourkeom.

