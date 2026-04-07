Domaći film Svadba drži više od polovice kino publike u prvom kvartalu 2026. godine

Iza nas je prvi kvartal 2026. godine (1. siječnja 2026. - 1. travnja 2026.) koji je u hrvatskim kinima zaključen s rekordnih 1.577.352 gledatelja, što je najuspješniji početak godine u povijesti hrvatskih kina, uz rast od 27,62% u odnosu na dosadašnji rekord iz 2018. godine te čak 78,59% u odnosu na prošlu godinu.

Hrvatski film pritom bilježi izniman rezultat s 856.614 gledatelja i udjelom od 54,31% ukupne publike.

Najgledaniji film uopće, u prvom kvartalu 2026. godine je upravo hrvatski film Svadba Igora Šeregija. Komedija, koja je realizirana u produkciji Eclectice, a koju distribuira Duplicato Media, do 1. travnja sveukupno broji 780.779 gledatelja, a prvi idući, po broju gledatelja u hrvatskim kinima, je Avatar: vatra i pepeo s 58.812 gledatelja. Avatar se počeo prikazivati 18. prosinca, a Svadba je kinopremijeru imala 20. siječnja. Podsjetimo, Svadba trenutno nosi titulu najgledanijeg filma, uopće, u povijesti Hrvatske.

Po broju gledanosti u hrvatskim kinima u prvom kvartalu 2026. godine, jedan od najgledanijih je još jedan hrvatski film - dječja avantura Glavonja Marine Andree Škop i Vande Raýmanove (Pom Pom Film; Duplicato Media) s 54.183 gledatelja.

Prvi kvartal ove godine je najuspješniji prvi kvartal u povijesti Hrvatske, odmah iza 2018. godine kada je ukupan broj gledatelja iznosio 1.235.937.

U usporedi s prošlom godinom, prvi kvartal 2026. godine, "bolji" je za 78,59% posto, odnosno, u ovogodišnjem prvom kvartalu, kina je posjetilo 694.113 više gledatelja.