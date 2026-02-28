'Svadba' je srušila i 'Titanik': Što shvatite tek nakon trećeg gledanja hit komedije?

Zašto je “Svadba” potopila “Titanic”? Rijetko se dogodi da se jedan domaći film pretvori u kulturni fenomen o kojem svi pričaju, za koji se traži karta više i koji se gleda opet i iznova. Upravo se to dogodilo s komedijom hrvatskog redatelja Igora Šeregija, ostvarenjem koje nije samo oborilo rekorde gledanosti nego je postalo tema razgovora, izvor kolektivnog smijeha i prijeko potreban ispušni ventil za cijelu regiju.

Većina publike ga je, sudeći prema “word of mouth” efektu, prigrlila kao nešto neodoljivo zabavno. Ima i, naravno, onih koji nisu. No što se točno krije iza tog uspjeha i što čovjek shvati tek kad ga pogleda treći put? Idemo redom. Prije nego što uronimo u slojeve priče, vrijedi istaknuti razmjere ovog fenomena. “Svadba” je postigla ono što se smatralo nemogućim. S više od 522.000 gledatelja samo u Hrvatskoj, film je službeno postao najgledaniji u povijesti hrvatskih kina, nadmašivši rekord koji je desetljećima držao “Titanic” Jamesa Camerona. U cijeloj regiji, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i ostale susjedne zemlje, “Svadbu” je pogledalo više od milijun ljudi, što je brojka koja se u regionalnoj kinematografiji rijetko viđa. Već je samo otvaranje filma dalo naslutiti što slijedi; s više od 70.000 ulaznica prodanih u pretprodaji i rekordnih 170.496 gledatelja u prvom vikendu, bilo je jasno da se rađa blockbuster. Ne zaboravimo i punih 13 dvorana za premijeru. U svakoj su se glumci osobno naklonili publici.

Na prvi pogled “Svadba” je energična komedija koja slijedi poznatu formulu. Uspješni hrvatski poduzetnik (genijalni Rene Bitorajac) na rođendan saznaje da je pred bankrotom, a istovremeno mu kći studentica (Nika Grbelja) objavljuje da je trudna sa sinom (Marko Grabež) moćnoga srbijanskog ministra (Dragan Bjelogrlić). Ono što slijedi je komični niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta, sudar dvaju svjetova, dvaju mentaliteta i dvaju tvrdoglavih očeva “alfa mužjaka”. Film je opisan kao “balkanska antiromantična komedija” koja se kroz humor, satiru i emociju bavi pitanjima obitelji, identiteta i ljubavi. Glumačka postava, sastavljena od “dream teama” regionalnih zvijezda poput Seke Sablić, Srđana Žike Todorovića, Vesne Trivalić i Anđelke Stević Žugić, isporučuje kemiju koja pršti s platna.

Prvi put kad ga gledate, ponesu vas energija, kaos i gromoglasan smijeh u dvorani. Pratite glavnu radnju, zabavljate se nadmetanjem dvojice očeva i uživate u nizu situacija koje su pretjerane taman toliko da budu urnebesne a da ne izgube na autentičnosti. Tu su i reper “Težak život”. I kapetan Riđobradi. Iz kina izlazite nasmijani i ispunjeni pozitivnom energijom.

Drugo gledanje omogućuje vam da obratite pažnju na detalje koje ste u prvom naletu smijeha propustili. Tada do izražaja više dolaze sporedni likovi čije replike postaju kultne. Počinjete primjećivati oštre, ali suptilne opservacije o balkanskome mentalitetu, obiteljskim odnosima i tradiciji.

Tek pri trećem gledanju na površinu izlazi topla ljudska priča koja stoji u pozadini svih stereotipa kojima se film ruga. Shvaćate da ovo nije samo priča o Hrvatima i Srbima nego univerzalna priča o tome može li ljubav nadvladati predrasude, običaje i unaprijed skrojene roditeljske planove. Završetak filma, kako su primijetili i kritičari, postaje snažna metafora optimizma i novih početaka. Tada odzvanja i poruka samog redatelja Igora Šeregija.

- Ovaj film je pokazao da, unatoč svim našim razlikama, nacionalnostima i problemima, ljubav uvijek pobjeđuje - rekao je Šeregi.

E, da... u trećem smo gledanju filma skužili da se redatelj pred kraj filma pojavljuje na par sekundi kao češki turist. Cameo uloge su mnogima poseban “touch”. Imali su ih i Tarantino, Hitchcock, Martin Scorsese, Woody Allen...