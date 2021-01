Hrvatski glazbenici na društvenim mrežama opraštaju se od svog kolege, kontrabasista Mladena Barakovića, koji je preminuo u 71. godini. Nastupao je s brojnim hrvatskim i svjetskim glazbenicima poput Kaya Windinga, Ursule May, Michała Urbaniaka, Georgija Garagnana, Pepina Principa, Csabe Desea, Rona Ringwooda...

Bio je član je jazz sastava Boilers Quartet s kojim je u suradnji s Boškom Petrovićem objavio nekoliko albuma 'Some Blues', 'Abstract Lights' i 'St. Miles Infirmary', te sastava Boilers All Starsa s kojim je snimio album 'That’s It', a kao dugogodišnji session glazbenik snimio je veliki broj pjesama i albuma neovisno o žanru.

Višestruki je dobitnik nagrade Status Hrvatske glazbene unije za najboljeg kontrabasista. Od njega se oprostio i Ante Gelo.

- Teško mi je i slomio si mi srce. Ne znam više što nam se to događa...ne možeš samo tako otići. Ja ti moram napisati pismo, moram se prisjetiti svega što smo prošli i sve što nisam dospio reći moram ti izgovoriti moj najdraži prijatelju, moj Lima. Ne sjećaš se kad sam došao u Video Teatar u Ilici, a tamo ste svirali ti, Igrec i Levačić...ne sjećaš se 1990. i klinca s cvikerima koji je puko tad na svirku koju nikad prije nije čuo i sutradan odlučio svirati jazz gitaru. To sam bio ja, već tamo si me usmjerio. Ljudima treba reći. Ljudima treba reći da si snimio većinu ex-Yu diskografije 70-& 80-ih, da si snimio neke od najboljih jazz albuma na ovim prostorima, da si snimio 'Vjeruj u ljubav' original i da svi sviraju tvoju bas liniju i onu najbolju figuru u pjesmi, da si snimio 'Ulicu jorgovana', da si s Matijom, Mirom Vidovićem, sa mnom i cijelom ekipom snimio jedan od najljepših albuma hrvatske diskografije 'Pjesma je moj život' s Gabi na kojoj je i 'Za mene je sreća', a pamtim listić papira na kojem si, u svom stilu, sitno, neuredno, ali besprijekorno i da tebi funkcionira, zapisao pjesmu. Nisam ti dospio reći da si mi najdraži basist i da nitko ne može svirati na prvu sve, samo ti to možeš, muzikante svijeta, napisao je Ante Gelo i rekao kako mu je ova vijest slomila srce.

Zahvalio mu je na svim zgodama i zajedničkim nastupima i poručio da ga jako voli.

- Uza sav tvoj ludi način življenja i poimanja ljudi i glazbe, priznat ću ti da si mi uvijek bio od svih najbolji i najdraži - rekao je.