Domaćica Mirjana osvojila je niskih 27 bodova: 'Glavno jelo je bilo sirovo, a desert presuh...'

Novi tjedan 'Večere za 5 na selu' otvorila je umirovljenica, krojačica i kuharica Mirjana Brlobaš. U naselju Gornja Podgora u goste su joj stigli učiteljica Maja Posavec, serviser laboratorijske opreme Tomislav Patafta, ekonomistica Ivana Džijan i referentica u financijama Mateja Mežnarić. Mirjana je večeru spravila od zanimljivih sastojaka: sira, koprive, jaja, svinjetine, vrganja, jabuke i marelica. Napeta atmosfera, nedovoljno pečeno meso i suh desert domaćici su donijeli niskih 27 bodova.

Pripravu večere Mirjana je započela izradom deserta kojem je nadjenula ime Kraljica trnaca.

Foto: RTL

- Kraljica trnaca je jabuka, nekakva jabuka - prognozirao je Tomislav. Složila se i Maja: 'Sviđa mi se naziv', dodala je. Ivana je, pak, mislila da se radi o koprivi. Ipak, Tomislav i Maja bili su u pravu - jabuke su bile u desertu.

Nakon deserta, Mirjana je otpočela sa Zelenim Zagorjem, predjelom koje je iza naziva skrivalo štrukle.

Foto: RTL

- Asocira me na salatu gdje će prevladavati zelena boja - jasna je bila Maja. 'Očekujem da bi tu mogla biti kopriva', dodao je Tomislav. I bio je u pravu, Mirjana je koprivu implementirala u svoje štrukle. Stubičanka je posljednja stigla na red za pripravu, glavno jelo sadržavalo je svinjetinu i vrganje.

Foto: RTL

- Ne znam što očekivati, tu bi sad moglo biti svašta - komentirala je Maja. Mateja je bila u pravu - radilo se u stubičkoj pisanici. 'Ja to baš ne volim jesti', dodala je referentica. Bilo kako bilo, lungić je Mirjana napunila sa šljivama te ih zapekla, a kao prilog poslužila je svoje omiljene vrganje. Domaćica se potom bacila na dekoraciju stola i dočekivanje gostiju.

Foto: RTL

Protukandidati su se upoznali u poznatom kombiju. Neki su se, doduše, već poznavali. Ivana i Maja prijateljice su od osnovne škole, a Mateja se s djevojkama tek upoznala. Pridružio im se za kraj Tomislav, kojeg su dame s veseljem dočekale. Stigli su uskoro u Mirjanin dom, a ona ih je dočekala prigodnim aperitivom - orahovcem, medicom i rakijom.

Foto: RTL

- Prvi dojam je bio odličan - otkrila je Mirjana.

- Gospođa Mirjana na prvi pogled se činila opuštenom, domaćinski, gostoljubivo - dodao je Tomislav.

Pomalo napetu atmosferu s dočeka Mirjana je razbila predjelom - Zelenim Zagorjem. Kuhani štrukli s koprivama, sirom i vrhnjem prvo je što je Mirjana poslužila ekipi.

- Izgledalo je primamljivo, nešto što dosad nisam kušao i veselio sam se probati - rekao je Tomislav. 'Nije bilo prespektakularno, no ukusno i fino', dodala je Mateja. 'Predjelo je bilo ukusno, možda bih osobno dodala još malo soli, ali bilo je jako dobro', zaključila je Maja i dodala da joj se čini da ih Mirjana baš i nije željela dobro upoznati.

Stubičanka je iduća stigla na stol, a ekipi je uskoro objasnila da se radi o punjenom lungiću s rezancima od cikle i vrganjima te zelenom salatom. 'Bilo je lijepo dekorirano', komentirala je Mateja. 'Glavno jelo po izgledu je bilo šaroliko i primamljivo', dodala je Maja. Iako je Mateja komplimentirala domaćicu, glavno jelo ju baš i nije oduševilo.

Foto: RTL

- Meso je bilo na sredini dosta sirovo što inače ne mogu pojesti pa sam pojela sve okolo. Tijesto je bilo tvrđe, a umak je bio ok - ispričala je referentica. Mateja i Maja nisu jele salatu, a Mirjani je to bilo poprilično neobično.

Stigla je posljednja na stol Kraljica trnaca.

Foto: RTL

- To je starinska torta, tako su nekad radili torte za vjenčanja pa sam se sjetila da vam to napravim - otkrila je Mirjana. 'Izgled nije bio ništa posebno, sam desert je izgledao normalno kao torta i te marelice sa strane, solidno', komentirala je Ivana. Složila se s njom i Maja. 'Biskvit je bio malo suh, ali jabuke su bile fine i sočne pa je to bilo ok', dodala je učiteljica. 'Za desert sam prigovorio jer je donji dio bio presuh, gornji dio super, ali ovo je bilo presuho, nisam htio prešutjeti već reći to gospođi Mirjani u lice', objasnio je Tomislav.

Foto: RTL

Za kraj - Mirjana je gostima udijelila poklone - pekmez, magnetić i rakiju, a oduševljenje je posebno izazvao magnetić. Prije negoli je ekipu otpravila kući, domaćica je za protukandidate spremila i iznenađenje - zbor koji čine Mirjanine kolegice iz KUD-a. 'Pun pogodak', poručila je Maja. 'Iznenađenje mi se jako svidjelo', dodala je Mateja, a oduševljenje je dijelio i Tomislav.

Foto: RTL

Prvo ovotjedno bodovanje za kraj donijelo je raznolike ocjene. Tomislav je udijelio Mirjani sedam bodova.

- Glavno jelo je bilo malo sirovo, a desert presuh - rekao je. Mateja je, pak, dala šest bodova. 'Razlog je sirovo meso u glavnom jelu, napeta atmosfera i suhi desert', objasnila je. Ivana je udijelila sedmicu - također zbog mesa u glavnom jelu, a istom ocjenom bodovanje je zaključila Maja.

Foto: RTL

- U glavnom jelu meso nije bilo dovoljno pečeno, tjestenina je bila tvrda, a desert suh - zaključila je. Svi su otprilike imali iste argumente, a u konačnici je ocjenjivanje Mirjani donijelo svega 27 bodova.

