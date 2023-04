Domaćica Mirna nije oduševila goste: Baš mi nije sjelo. Nikad nisam jeo ovakvo predjelo...

Sredina je tjedna u 'Večeri za 5 na selu' iz Garešnice i okolice, a večeras je ekipu ugostila konobarica Mirna. Večeru je pripremala u Garešnici, a za goste je pripremila predjelo naziva Rolling on the river, glavno jelo Purica voli bijelo i desert You raise me up.

Foto: RTL

Domaćica je bila jako zadovoljna kako je sve prošlo, a bila je uvjerena da se kolač najviše svidio gostima, što nije bilo tako jer je Ljiljani i Borislavu smetalo puno kave.

A premda su njoki u glavnom jelu bili ukusni, Jurici je smetalo što ne izgledaju kao njoki dok je Borislav prigovorio na količinu tako da su oni i pokazali najmanje ocjene pa je Mirna dobila 34 boda i sada je trenutačno na trećem mjestu.

Foto: RTL

Mirna je dočekala goste sa sviračima i svi su odmah zapjevali, a potom nazdravili rakijom i likerom od vina.

- Rakija je bila dobra, ne mogu reći da je bila loša - u svom stilu komentirao je Borislav, a potom su svi zaplesali.

- Trebalo nam je da se malo zagrijemo - zaključila je Ljiljana.

Foto: RTL

Rolade od ajvara i špinata punjene sirom i šunkom domaćica je poslužila za predjelo, a svima se svidio izgled rolada. Borislav nije htio puno jesti jer je objasnio da je njemu kasno za večeru, ali pohvalio je predjelo. Svidjelo se i Ljiljani koja je ipak imala malu zamjerku.

- Okus predjela bio mi je dobar, ali mi je u siru falilo soli - objasnila je, a Karlo dodao: 'Sve je bilo izvrsnog okusa'. Jurica je komentirao kako njemu nije sjelo, ali pojeo je dva komada iz poštovanja prema domaćici.

Za glavno jelo Mirna je poslužila pureće medaljone u bijelom umaku.

Foto: RTL

- Glavno jelo bilo je okusom odlično. Njoki su bili malo čudnog oblika, što mi se svidjelo, bili su odličnog okusa kao i meso - pohvalio je Karlo domaćicu.

- Puretina je bila dobra, nije bila suha, ali umak je bio dosta kiselkast, trebao je biti blaži - rekao je Borislav. I Ljiljani i Jurici je sve bilo jako fino.

Foto: RTL

Tiramisu je Mirna poslužila za kraj večere.

- Kolač je bio izgledom lijep, bio je dovoljno sladak, ali meni je bilo previše kave - komentirala je Ljiljana, a s njom se složio i Borislav koji je rekao:

- Okusom je bio u redu, nije bio presladak, ali bilo bi dobro da je bilo malo manje kave. Jurici i Karlu bio je odličan i nije im bio prejak.

Foto: RTL

Nakon poklona još su malo nazdravili za kraj večere i potom ocijenili domaćicu. Karlo je dao još jednu desetku ovaj tjedan zato što mu se sve svidjelo; od jela do atmosfere, Ljiljani se nije svidio tiramisu pa je dala ocjenu manje, a najzahtjevniji gosti bili su Jurica i Borislav.

- Nikad nisam jeo takvo predjelo, baš mi nije sjelo i njoki nisu bili njoki - rekao je Jurica i dao ocjenu osam dok je Borislav dao

sedmicu uz objašnjenje: 'Umak mi je bio kiselkast i njoka je bilo malo'.

Foto: RTL

