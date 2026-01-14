Obavijesti

'SVE NAS IZBJEGAVA'

Susjedi srpske pjevačice prijete policijom: 'Glasni su dok vode ljubav! Vrištanje, dahtanje...'

Piše 24sata,
Susjedi srpske pjevačice prijete policijom: 'Glasni su dok vode ljubav! Vrištanje, dahtanje...'
Beograd: Snimanje prve emisije Grand specijal u sezoni 2020./2021. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Susjedi Mine Kostić nisu baš sretni zbog njezine nove veze. U njen stan u Beogradu uselio joj se novi partner, a susjedi se žale zbog česte buke koja dolazi iz njihovog stana

Sprska folk pjevačica Mina Kostić već neko vrijeme privlači pozornosti svojom vezom s Manetom Ćuruvijom Kasperom. Upoznali su se preko interneta, a zatim se on uselio i u njezin stan u Beogradu. No susjedi pjevačice nisu oduševljeni tom vezom... 

- Jao, nemojte me pitati o tom liku, molim vas. Valjda joj je zbog svih ovih komentara i u javnosti toliko neugodno da nas je počela sve izbjegavati. Sramota. Čime se taj čovjek bavi? Djeluje mi kao zgubidan. Treba ga se pod hitno riješiti. On želi postati poznat preko nje - ispričala je jedna njezina susjeda za Kurir

Beograd: Snimanje dijela novogodišnjeg programa na televiziji Pink u Šimanovcima
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

A ni druga susjeda, koja živi na istom katu kao pjevačica, nije imala lijepe riječi... 

- Mina je ozbiljna žena i ima kćer koja živi s njom u stanu. Ne znam kako može dovoditi nepoznatog čovjeka doma, o kojem skoro ništa ne zna i kojeg je upoznala na internetu. Mislim da je sve ovo smišljeno i njemu je cilj da se na brzini oženi njome i dokopa tako nekretnine u kojoj sad živi - ispričala je, a zatim nastavila: 

- Ovo je miran i luksuzan kraj, šuma nam je prekoputa, kvadrat i ide i preko 3000 eura. Ispričat ću vam bizaran detalj - otkad je došao kod nje, iz stana se svakodnevno čuje buka. Toliko su glasni dok vode ljubav da to postaje nepristojno. U zgradi žive i stariji ljudi, parovi s djecom. Čuje se vrištanje, dahtanje. Degutantno. Moramo vidjeti što ćemo ako će tako nastaviti. Nadam se da nećemo biti primorati zvati komunalnu policiju zbog buke u stanu - rekla je. 

Beograd: Snimanje emisije Grand Specijal s estradnim zvijezdama
Beograd: Snimanje emisije Grand Specijal s estradnim zvijezdama | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Pjevačica je ranije za srpske medije ispričala kako sa svojim novim partnerom želi imati veliku obitelj - i na tome već rade. 

- Petero djece! Mi već radimo na tome, čisto da vas obavijestim. Od prvog dana, kao da se znamo 100 godina. Naravno da je to moja želja, ali najviše zbog njega, zato što se nije još ostvario kao otac, a to će ga još više oplemeniti - ispričala je. Njezin partner je ispričao kako je bio tužan što je njihova veza naišla na brojne osude. 

