Domagoj Nižić na humanitarnoj aukciji prodaje trenirku iz filma 'Dražen': 'Tin je dugo u komi'

Tin je u školskim danima bio prava pozitiva. Uvijek nasmijan, spreman na šalu i društvo. Ta me vijest možda najviše šokirala jer se radi o stvarno dobrom čovjeku, govori Domagoj Nižić o svom školskom kolegi, nogometašu Tinu Džaferoviću, koji je nakon teške prometne nesreće u kojoj je poginuo Nikola Pokrivač završio u komi.

Kako bi pomogao Tinu i njegovoj obitelji, glumac i radijski voditelj odlučio je na humanitarnu aukciju 'Špogi za Tina' staviti jedinstvenu trenirku iz filma 'Dražen'. Riječ je o 'warm up' trenirci KK Cibone koju je nosio tijekom snimanja filma o Draženu Petroviću, a koja je rađena isključivo za potrebe filma prema originalnim Draženovim odjevnim predmetima.

- Kad sam snimao film, ljudi su me stalno pitali je li mi ostalo nešto iz filma, jesam li koristio nešto Draženovo. To mi je uvijek bilo posebno jer je rađeno prema njegovim originalnim odjevnim predmetima i takvo se nešto danas ne može kupiti. Pomislio sam da je to najmanje što mogu dati od sebe, a nekome možda može biti i kultni predmet koji će uokviriti, držati u dnevnom boravku ili se jednostavno njime ponositi - ispričao je Nižić.

Ideja za cijelu akciju krenula je iz Sportske gimnazije u Zagrebu, škole koju su pohađali i Tin i Domagoj. Upravo je ravnatelj Stipe Perišić okupio bivše učenike i pokrenuo inicijativu pomoći.

- Špogi je oduvijek bio zajedništvo, sportski duh i neka posebna pozitiva. Škola i ravnatelj uvijek su bili uz svoje učenike, izlazili nam ususret zbog sportskih obaveza. Mnogi koji su kasnije postali vrhunski sportaši velikim dijelom to mogu zahvaliti upravo toj ustanovi - rekao je glumac.

Prisjetio se i koliko su svi ostali povezani i nakon školskih dana.

- Nekako smo se uvijek vraćali Špogiju. Profesori su nas zvali na druženja i okupljanja pa smo ostali bliski, barem oni koji su to htjeli - dodao je.

Nižića je posebno pogodila i cijela tragedija oko Pokrivača.

- Sama vijest o Nikoli Pokrivaču koji je poginuo u prometnoj nesreći, nakon svega što je prošao kroz život… Mislim da je prebolio tri karcinoma, stvarno teška priča. On i Tin bili su u istom klubu i vraćali su se s treninga kad su nastradali. Tin je, nažalost, već dugo u komi i situacija je loša. Volio bih da barem malo možemo olakšati njegovoj obitelji i svima koji su uz njega - rekao je.

Aukcija traje do 19. svibnja, a trenutačno najveća ponuda za trenirku iznosi 300 eura. Sav prihod namijenjen je pomoći Tinu Džaferoviću i njegovoj obitelji, a veliki humanitarni događaj održat će se 20. svibnja u podne na igralištu zagrebačke Sportske gimnazije.

- Tko god može, neka dođe pomoći. Svi su dobrodošli, makar samo svojim prisustvom. Važno je poslati poruku da smo uz Tina i njegovu obitelj u ovim najtežim trenucima - poručio je Nižić.