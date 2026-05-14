GLUMAC I RADIJSKI VODITELJ ZA 24SATA

Domagoj Nižić na humanitarnoj aukciji prodaje trenirku iz filma 'Dražen': 'Tin je dugo u komi'

Piše Dora Pek
Uključio se u humanitarnu akciju 'Špogi za Tina' kako bi pomogao svom školskom kolegi Tinu Džaferoviću, koji je teško stradao u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo nogometaš Nikola Pokrivač

Tin je u školskim danima bio prava pozitiva. Uvijek nasmijan, spreman na šalu i društvo. Ta me vijest možda najviše šokirala jer se radi o stvarno dobrom čovjeku, govori Domagoj Nižić o svom školskom kolegi, nogometašu Tinu Džaferoviću, koji je nakon teške prometne nesreće u kojoj je poginuo Nikola Pokrivač završio u komi.

Zvijezda 'Dražena': Radio sam prozore i vrata, vozio taksi, sad mi je ipak lakše doći do posla...

Kako bi pomogao Tinu i njegovoj obitelji, glumac i radijski voditelj odlučio je na humanitarnu aukciju 'Špogi za Tina' staviti jedinstvenu trenirku iz filma 'Dražen'. Riječ je o 'warm up' trenirci KK Cibone koju je nosio tijekom snimanja filma o Draženu Petroviću, a koja je rađena isključivo za potrebe filma prema originalnim Draženovim odjevnim predmetima.

- Kad sam snimao film, ljudi su me stalno pitali je li mi ostalo nešto iz filma, jesam li koristio nešto Draženovo. To mi je uvijek bilo posebno jer je rađeno prema njegovim originalnim odjevnim predmetima i takvo se nešto danas ne može kupiti. Pomislio sam da je to najmanje što mogu dati od sebe, a nekome možda može biti i kultni predmet koji će uokviriti, držati u dnevnom boravku ili se jednostavno njime ponositi - ispričao je Nižić.

Ideja za cijelu akciju krenula je iz Sportske gimnazije u Zagrebu, škole koju su pohađali i Tin i Domagoj. Upravo je ravnatelj Stipe Perišić okupio bivše učenike i pokrenuo inicijativu pomoći.

- Špogi je oduvijek bio zajedništvo, sportski duh i neka posebna pozitiva. Škola i ravnatelj uvijek su bili uz svoje učenike, izlazili nam ususret zbog sportskih obaveza. Mnogi koji su kasnije postali vrhunski sportaši velikim dijelom to mogu zahvaliti upravo toj ustanovi - rekao je glumac.

Prisjetio se i koliko su svi ostali povezani i nakon školskih dana.

- Nekako smo se uvijek vraćali Špogiju. Profesori su nas zvali na druženja i okupljanja pa smo ostali bliski, barem oni koji su to htjeli - dodao je.

Nižića je posebno pogodila i cijela tragedija oko Pokrivača.

- Sama vijest o Nikoli Pokrivaču koji je poginuo u prometnoj nesreći, nakon svega što je prošao kroz život… Mislim da je prebolio tri karcinoma, stvarno teška priča. On i Tin bili su u istom klubu i vraćali su se s treninga kad su nastradali. Tin je, nažalost, već dugo u komi i situacija je loša. Volio bih da barem malo možemo olakšati njegovoj obitelji i svima koji su uz njega - rekao je.

Domagoj Nižić utjelovio je Alku Vuicu, a prava Alka priredila je iznenađenje: 'Ne sviđa mi se'

Aukcija traje do 19. svibnja, a trenutačno najveća ponuda za trenirku iznosi 300 eura. Sav prihod namijenjen je pomoći Tinu Džaferoviću i njegovoj obitelji, a veliki humanitarni događaj održat će se 20. svibnja u podne na igralištu zagrebačke Sportske gimnazije.

- Tko god može, neka dođe pomoći. Svi su dobrodošli, makar samo svojim prisustvom. Važno je poslati poruku da smo uz Tina i njegovu obitelj u ovim najtežim trenucima - poručio je Nižić.

Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove
Kruže navodni rezultati žirija na polufinalu Eurosonga: Lelek su ih oduševile, pogledajte bodove

Grupa Lelek na Eurosongu u Beču predstavlja Hrvatsku, a njih nastup je oduševio publiku i žiri te su prošle u finale. Sada su procurili navodni rezultati žirija koji je svoje oduševljenje pretočio u brojke
Izraelska TV ismijala hrvatske predstavnice, Lelekice im oštro uzvratile: 'Uznemirujuće'
Izraelska TV ismijala hrvatske predstavnice, Lelekice im oštro uzvratile: 'Uznemirujuće'

Uznemirili su nas komentari Izraelske javne radiotelevizije u kojima su ismijani naša kultura i žrtve potlačenih katolkinja. Osobito je uznemirujuće izrugivanje sa ženama koje pjevaju o ženskoj boli, napisale su članice
FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sad je s Lelekicama na Eurosongu
FOTO Tko je Tomislav Roso? Bio je u Big Brother kući, a sad je s Lelekicama na Eurosongu

Hrvatske predstavnice Lelek izborile su finale Eurosonga s pjesmom 'Andromeda'. A tekst za tu pjesmu napisao je Tomislav Roso, koji je 2018. godine ušao u Big Brother kuću i stigao do samog kraja.

