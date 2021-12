U listopadu ove godine saznalo se da su Petar Grašo (45) i Hana Huljić (30) u vezi, a dvojac je zajedno od kolovoza. Znaju se godinama, ali veza je planula tek ovog ljeta. U javnosti ne izlaze baš s detaljima, ali Grašo je nedavno po prvi put komentirao da su jako sretni da se ne opterećuju onime što se piše o njima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Hanina najbolja prijateljica Domenica Žuvela (29) rekla je da je spremna biti kuma na vjenčanju Petra i Hane ako do toga dođe.

- Ja sam rođena spremna! Nekako su nas dvije, i prije nego što sam krenula pjevati, svi zvali paketić. Svugdje dolazile skupa i već sad počinjemo pričati o tome, što mi je pomalo zastrašujuće jer koliko već imamo godina. Eto, valjda će biti i to - rekla je Domenica za RTL Exkluziv.

O vezi svoje prijateljice ipak nije htjela previše govoriti jer je Hana ista kao i ona, pa zna da o privatnom životu ne otkriva previše. Više voli da je se prepoznaje po njezinom radu. Tog se drži i Domenica, koja je zbog glazbe napustila posao glazbene odgojiteljice u vrtiću.

- To je bila odluka koju sam donijela jer nisam mogla sjediti na dvije stolice. Škola je vezana uz raspored. Svaki dan znaš od koje do koje ure ćeš predavati, a pjevanje je sve samo ne to - zaključila je.

POGLEDAJTE I SPOT ZA PJESMU JEL' TI REKA 'KO: