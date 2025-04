Domenica pokazala svoj album uspomena, na jednoj fotografiji se našla i Hana Huljić Grašo

Domenica Žuvela pokazala je svoj, kako kaže, možda najbolji album uspomena. Već na prvoj fotki pohvalila se svojim putovanjem u Norvešku gdje je podijelila svoje iskustvo s otoka Sommarøy. Pjevačica si je tamo konačno ostvarila jednu od svojih najvećih želja - gledala je Auroru Borealis.

- Vozila sam se sve do Finske, na -10 smrzavala i satima čekala… i tek oko 1 ujutro krene ovaj ples na nebu, koji se ne može opisat… ne, ovo nije samo svjetlosni fenomen, ovo je iskustvo koji te podsjeti koliko je važno biti prisutan u trenutku. Gledaš u to beskonačno nebo i ne možeš se prestat divit tom svemiru i shvatiš koliko smo mi zapravo maleni… Priznajem, malo sam zasuzila, zahvalila nebu na svim svojim ljudima oko sebe, svemu sto me čeka u životu i krenula nazad u Tromso - zahvalna, sretna i ispunjena - napisala je svojevremeno.

Otok Sommarøy nalazi se zapadno od grada Tromsa i u njemu živi tristotinjak stanovnika. Poznat je po tome što tijekom ljeta sunce nikada ne zalazi zahvaljujući njegovom položaju na sjeveru. Također, često se opisuje kao jedan od najljepših otoka na svijetu zbog svojih pješčanih plaža i kristalno čistog mora.

Tada je priznala kako je razočarana iskustvom s otoka Sommarøy, ističući da stvarnost ne odgovara idealiziranim slikama na društvenim mrežama.

U albumu uspomena, našla se i jedna fotka s dugogodišnjom prijateljicom, Hanom Huljić Grašo. Domenica je Hani vjenčana kuma i opisuje je kao sestru koja joj je iznimno bliska.

Foto: Instagram

Istaknula je da svaki slobodan trenutak nastoji provesti s Hanom.