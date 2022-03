Domenica se partneru osvetila za ignoriranje: 'Alane, izdrži!'

Pjevačica Domenica Žuvela (29) otvorila je novu sezonu showa 'Ples sa zvijezdama' sa svojim plesnim partnerom Alanom Walmeom (28). Prije samog izlaska na podij Domenica je Alanu htjela 'dati pet' te je digla ruku, međutim, on to nije vidio te je samo krenuo prema pozornici, što je ispalo pomalo smiješno. No, sada mu se 'osvetila'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, par je dan kasnije snimio video kojim su se na račun te situacije dobro nasmijali i njihovi pratitelji.

- Alane, izdrži - napisala je pjevačica u opisu videa u kojem je brojni kolege iz showa pozdravljaju, dok njezin plesni partner stoji sa strane i drži ruke u zraku. Ovaj komičan video nasmijao je sve njezine pratitelje, a među brojnim komentarima našao se i onaj Lucije Lugomer (28).

- Sve - napisala je kratko Lugomer, a ubrzo su uslijedili i komentari ostalih pratitelja

- Osveta je slatka - napisala je jedna od pratiteljica.

- Vrh!! - dodala je druga.

- Obožavam - složila se treća.

Inače, ovaj plesni par otplesao je rumbu uz poznatu pjesmu Petra Graše (45), 'Moje zlato'. Domenica je nedavno komentirala i što za nju znači ples.

- Ples je za mene umjetnost koja je usko povezana uz glazbu. Osobno ples vezujem uz dobru energiju, društvo, izlaske i koncerte, koji nam svima jako fale - izjavila je za Dnevnik.hr