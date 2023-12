Domenica Žuvela na Adventu bila s dečkom, pričala i o Hani Huljić: 'Ona mi je poput sestre'

Pjevačica Domenica Žuvela (31) stigla je na zagrebački Advent, a za Večernji je progovorila o ljubavnom životu i prijateljstvu s Hanom Huljić (32).

U adventskim radostima joj se pridružio njezin dečko, odvjetnik Ivan Bačić.

- Bio je i dečko sa mnom, iako nisam javno objavila naše fotografije na Instagramu. Još uvijek nemam potrebu za javnim eksponiranjem svog dečka, privatnog života i svoje najveće sreće. Iako su društvene mreže uzele maha te su postale velik medij, trudim se dijeliti sadržaj onaj koji meni odgovara, a privatan ostavljam privatnim. Naravno, to ne znači da jednog dana neću objaviti i naše zajedničke fotografije, ali sve u svoje vrijeme - rekla je Domenica, koja je s Ivanom već deset godina.

Pridružila joj se Hana Huljić Grašo, čiji brat Ivan ima jednu od kućica na Adventu.

- Lijepo mi je bilo to što sam se uspjela i s Hanom uhvatiti u Zagrebu i otići na adventsku kućicu njezina brata Ivana. To nam je bio prvi put kada smo zajedno otišle na Advent. Sretna sam zbog Hane što vrlo uspješno usklađuje privatni i poslovni život, s obzirom na to da ima malo dijete. Ona je žena koja ima velike ambicije, a nova pjesma koju je objavila samo je uvertira za sljedeće korake u njezinoj glazbenoj karijeri. Sretna sam zbog nje i ima moju najveću podršku - rekla je Domenica.

Domenica je Hani vjenčana kuma, a njihovo se prijateljstvo nije promijenilo kada su Hana i Grašo dobili malenu Albu prošle godine.

- Kada dođem s puta, ona i Alba su mi prva stanica kojima se rado dođem javiti. Hanu gledam kao na svoju sestru, a pogotovo sada kad ima svoju kćer Albu. Ja sam osoba koja najviše voli poklanjati, a i malenoj Albi sam spremila poklon - otkrila je.