Dominik iz 'Života na vagi' je dobio peto dijete! 'Stigla nam je Mihaela, jako smo sretni...'

Porođaj je prošao relativno dobro, supruga Helena rodila je carskim rezom. Sad slijedi period oporavka i cijeljenja rane od operacije, govori nam Dominik Šarić, pobjednik devete sezone RTL-ova showa 'Život na vagi'. Dobili su peto dijete, kćer Mihaelu. Kod kuće je s nestrpljenjem čekaju brat Benjamin te sestre Ilijana, Gabrijela i Rafaela.

- Doma je sve spremno. Djeca su nestrpljiva, jedva čekaju da se mama i seka Mihaela vrate doma. Jako im fali mama, stalno pitaju za nju. Ali vjerujemo da će do kraja tjedna stići doma - dodaje Dominik.

Danas ima oko 118 kilograma. Nakon naglog i intenzivnog mršavljenja dobio je nekoliko kilograma. Vjeruje da je to normalno i očekivano. Čitao je, kaže, i znanstvene članke koji govore da se nakon takvog procesa tijelo mora stabilizirati, da je čak poželjno vratiti dio kilograma kako bi se metabolizam oporavio.

Foto: Privatni album

A kad se sjeti da je prije samo pola godine imao gotovo 170 kilograma i da je u četiri i pol mjeseca izgubio gotovo 60, jasno mu je zašto se danas osjeća dobro. I zašto govori s ponosom, ne samo o rezultatu, nego o cijelom putu i onome što i dalje, iz dana u dan, živi.

Foto: RTL

Dominik je kod kuće, na roditeljskom je dopustu. Dani su mu drukčiji nego tijekom showa, ali i dalje imaju ritam. Treninzi su redoviti, od pet do šest puta tjedno, onoliko koliko mu okolnosti kod kuće dozvole. Najviše vremena posvećuje treninzima snage, uz jedan ili dva kardio treninga. Pet obroka dnevno, koje je uveo tijekom showa, i sad su dio njegove svakodnevice, dok je dio režima morao prilagoditi stvarnom životu.

Foto: Privatni album

Otkad je fizički aktivniji i lakši, kod kuće je, kaže, prava ludnica: 'Sve je puno galame, bacanja nošenja, grljenja, hrvanja i ostalog ludila koje vam padne na pamet. Dobro se zabavljamo, sad djecu mogu pratiti na svakoj od prepreka u parkovima, penjati se gdje se nisam usudio i oni to maksimalno koriste, što mi je drago. Volim biti dio njihove igre, pa makar to značilo ujutro ustati s bolovima, he, he'.

O supruzi Heleni je, kaže, već izrekao toliko hvalospjeva da bi svaka nova rečenica zvučala stereotipno. Gleda na nju kao na Božji dar i bez zadrške priznaje da je ono što je ona iznijela kroz cijeli proces neizmjerno vrednije i veće od onoga što je on sam učinio. To, naglašava, ne govori iz lažne skromnosti, jer je svjestan da je i sam napravio veliku stvar.

Foto: Privatni album

Straha od povratka na staro nema. U show nije došao samo s ciljem izgubiti kilograme i pobijediti, nego da nauči kako tu pobjedu živjeti: 'U 'Životu na vagi' sam dobio alate i recepte za mnogo toga - od toga kako trenirati i kako jesti do toga kako tretirati i njegovati svoje tijelo i svoj um. Međutim, po meni je najvrednije ono što sam usvojio od naše psihologinje, a to je sposobnost da budem pun razumijevanja prema sebi, da se ne kritiziram i da budem svjestan svoje vrijednosti'.

Ni pritisak javnosti nakon pobjede ne osjeća: 'Otvorio sam TikTok profil, gdje povremeno objavljujem neki trening ili nešto što će mene motivirati da s ljudima kod kojih sam naišao na podršku i ljubav podijelim nešto svoje te da vide da sam i ja jedan normalan i običan čovjek kao i svi ostali. Želim s njima podijeliti dio svoje svakodnevice koja je vezana za temu zbog koje su me i počeli pratiti, a to je borba s pretilošću i zdravi način života. Dajem im ono što je za moj pojam zdravo i što mene čini ispunjenim'.

Na pitanje što mu je danas veća pobjeda, broj na vagi ili činjenica da može biti prisutniji suprug i otac, nema dvojbi.

- Vaga je samo naprava koja pokazuje jednu činjenicu o vama, a to je koliko imate kilograma. Ona vas ne određuje kao čovjeka i ne daje vam svrhu. Međutim, biti suprug i otac definitivno je nešto što mene oplemenjuje kao čovjeka i daje svrhu mom životu. Tako da se odgovor na ovo pitanje nameće sam od sebe - zaključio je Dominik Šarić.

Foto: RTL