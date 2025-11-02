Dominik iz 'Života na vagi': Ne mogu se zamisliti bez djece, stiže nam i peto, curica Mihaela

Osmijesi i zagrljaji sreće. Dominik Šarić (32) pobjednik je devete sezone showa 'Život na vagi', među prvim čestitarima u studiju nakon proglašenja bila mu je supruga Helena. Imaju četvero djece, peto je na putu. Trbuščić se nazire...

- Bez supruge ovo ništa ne bi bilo moguće. Da je ona rekla u bilo kojem trenutku 'Dominik, teško mi je' - ja bih odustao. Ali ona je stisnula zube, i mislim da je u ovom procesu njoj bilo teže nego meni - priznao je Dominik.

Foto: Maja Bota Strbe

U RTL-ov show ušao je sa 169,3 kilograma, a izgubio je 57,3 kilograma, što je 33,8 % tjelesne mase. Osvojio je 20.000 eura. Drugo mjesto zauzela je Nena, koja je u show došla sa 103,8 kilograma, a u finalu imala 69,2 kilograma.

Treći je bio Domagoj, najteži kandidat ove sezone, koji je započeo svoj put sa 225 kilograma. U finalu je imao 151,6 kilograma, što znači da je izgubio 73,4 kilograma.

Dominik je od početka showa za mnoge bio favorit. On je fizioterapeut iz Dugog Sela koji radi na odjelu robotike u Specijalnoj bolnici Goljak. Obitelj mu je najveća snaga, zbog nje je i pobijedio.

Foto: Maja Bota Strbe

Doma su ga čekali sin Benjamin te kćeri Ilijana, Gabrijela i Rafaela. I njegova, kako on sam kaže, "superžena". Ušao je u show kad je doznao da čekaju i peto dijete, a nama je otkrio kako čekaju curicu kojoj će dati ime Mihaela.

- Jako smo vesela, bučna i često rasplakana obitelj. Očinstvo je promijenilo sve. Vjerujem da mi je rođenje prvog djeteta najviše obilježilo život. To je najbolji osjećaj na svijetu - rekao je Šarić.

Foto: RTL

Želi biti otac koji će svojoj djeci pokazati prave vrijednosti, a do toga je "dalek i dug put". No, već i sama prijava u show, pa ustrajnost i na kraju pobjeda dokaz je da je na dobrom putu. Želio se promijeniti, a sam je opisao kako mu nije bilo lako.

- Višak kilograma otežavao mi je svakodnevicu. Nisam mogao pratiti tempo koji su mi zadavali klinci. Volio bih koristiti neke sprave za igru s djecom koje nisam mogao zbog prevelike težine - priznao je Šarić, pa otkrio kako mu je i veliki motiv za sav ovaj put bilo zdravlje:

- Straši me pomisao na život moje djece bez tate.

Foto: Maja Bota Strbe

O nekakvim planovima za budućnost prerano je govoriti, sad je vrijeme da bude s obitelji. I, naravno, da nastavi ovim putem, kojim mu tako dobro ima. Podršku “navijača”, onih njemu najvažnijih, ima, a to je najvažnije.