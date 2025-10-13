Dominik Livaković i supruga Helena dobili su drugo dijete

Dominik Livaković (30) i njegova supruga Helena (31) dobili su drugo dijete, donosi Story.hr. Mnogi nisu niti znali za trudnoću, a slično je bilo i s prvim djetetom.

U siječnju 2024. godine je u Zagrebu rodila njihovo prvo dijete, sina Joakima.

Iako drži privatni život podalje od javnosti, Helena je svojedobno ispričala kako je započela njihova veza.

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša priča započela je prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zato što je na prvu povučen i ne govori puno. Stvarno nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak -ispričala je tada Helena.