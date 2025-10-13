Obavijesti

Show

Komentari 0
PRINOVA U OBITELJI

Dominik Livaković i supruga Helena dobili su drugo dijete

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Dominik Livaković i supruga Helena dobili su drugo dijete
Foto: Instagram screenshot

Par je u braku od 2022. godine, a tad su se oženili nakon pet godina veze. Lani u siječnju dobili su prvog sina, a Helena je kao i sada, trudnoću držala u tajnosti

Dominik Livaković (30) i njegova supruga Helena (31) dobili su drugo dijete, donosi Story.hr. Mnogi nisu niti znali za trudnoću, a slično je bilo i s prvim djetetom.

U siječnju 2024. godine je u Zagrebu rodila njihovo prvo dijete, sina Joakima.

Iako drži privatni život podalje od javnosti, Helena je svojedobno ispričala kako je započela njihova veza.

- Brzo smo kliknuli, no to nije bila ljubav na prvi pogled. Naša priča započela je prijateljstvom. Posebno me očarao duhovitošću, pogotovo zato što je na prvu povučen i ne govori puno. Stvarno nisam očekivala da je toliko duhovit. On je napravio prvi korak -ispričala je tada Helena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida
NEUTJEŠNI

FOTO Uplakane zvijezde stigle su na komemoraciju za Halida

Komemoracija za Halida Bešlića krenut će u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu, a na nju su pristigle brojne zvijezde koje su godinama surađivale s legendarnim pjevačem...
Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći
TUŽAN PRIZOR NA KOMEMORACIJI

Stolica za Halidovu ženu ostala je prazna: Sejda nije mogla doći

Na komemoraciji održanoj u čast Halida Bešlića bilo je mnogu njemu bliskih ljudi, no njegova voljena supruga Sejda nije mogla biti tamo
FOTO Nevjerojatni prizori iz Sarajeva: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića
U GAZI HUSREV-BEGOVOJ DŽAMIJI

FOTO Nevjerojatni prizori iz Sarajeva: Pogled iz zraka na dženazu za Halida Bešlića

U Gazi Husrev-begovoj džamiji klanjat će se dženaza, odnosno molitva za pokojnog Halida Bešlića. Tu je donesen i njegov lijes. Mnogi građani Sarajeva su došli, što pokazuju i fotografije iz zraka...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025