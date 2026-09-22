Maja Šuput dobila rođendansku čestitku od posebnog muškarca u životu: 'Moja srodna dušo...'

Popularni modni stilist i jedan od najboljih i najbližih prijatelja Maje Šuput, Marko Grubnić, uputio je pjevačici emotivnu čestitku na Instagramu povodom njezina 47. rođendana.

- Happy birthday, moja srodna dušo… Draga moja Maja Šuput, neki ljudi uđu u naš život i jednostavno ga učine ljepšim. Glazbu učine glasnijom, dane svjetlijima, smijeh dužim, a život sretnijim. Ti si meni učinila sve to… i puno, puno više. Ti ćeš zauvijek biti moja osoba. Moj ride or die. Moja sestra za cijeli život. Kroz sve što nam život donese, zajedno ruku pod ruku... - započeo je Grubnić.

- Ne mogu ni zamisliti svoj život bez tebe u njemu. Toliko smo godina prošli zajedno, toliko se smijali do suza, plakali, slavili, ludovali, sanjali, padali, pa se ponovno dizali… Držali jedno drugome ruku onda kada je bilo najljepše, ali još čvršće onda kada nije bilo lako. I upravo zato znam koliko je rijetko i dragocjeno ovo što mi imamo. Hvala ti što si baš mene izabrala da kroz život koračam uz tebe. Hvala ti na povjerenju, svakoj tajni, svakom zagrljaju, svakom našem smijehu, svim ludim noćima koje ćemo pamtiti cijeli život i svim uspomenama koje samo nas dvoje razumijemo. Hvala ti što me nikada nisi osuđivala, što si me voljela i onda kada možda ni sam sebe nisam najbolje razumio i što si, bez obzira na sve, uvijek bila tu - nastavio je stilist.

Foto: Instagram

- Neka te najljepše godine koje tek dolaze ispune mirom, zdravljem, ljubavlju, blagostanjem i onom najvećom, najčišćom srećom. Neka ti se ostvare baš sve želje, a posebno one najtiše… one o kojima nikome ne govoriš i o kojima maštaš kada ostaneš sama sa svojim mislima. Uživaj u životu bez zadrške. Voli jako. Kako ti kažeš 100%. Smij se glasno. Sanjaj veliko kao i do sada. I nastavi blistati kao najsjajniji dijamant — svoja, posebna, neponovljiva. I zauvijek ostani ta vedra, luckasta, nasmijana žena ogromnog srca i najdivnija mama našem najslađem dječaku. Volim te neopisivo. Poštujem te. Ponosan sam na tebe. I beskrajno sam zahvalan što te imam. Sretan rođendan, my sister for life. My soulmate. Forever - završio je emotivnu objavu dugogodišnji prijatelj, ali i poslovni suradnik pjevačice.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Podsjetimo, Maja Šuput odlučila je 47. rođendan dočekati u Londonu, a s njom se u prijestolnicu Velike Britanije uputio i Emil Tedeschi mlađi. Naš čitatelj fotografirao ih je u zračnoj luci Zagreb te nam je rekao kako su djelovali jako zaljubljeno i da su se čak u jednom trenutku poljubili. Maja je na svome Instagramu vrlo aktivna te gotovo svakodnevno objavljuje nove fotografije s rođendanskog izleta u Londonu.