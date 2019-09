Domino vrijeđao cure pa dobio poljupce: 'Briga njega za nas'

U večerašnjoj epizodi 'Ljubav je na selu – međunarodna sezona' tri mlade Hrvatice u Kanadi bile su prava atrakcija koju su morali vidjeti i rodbina i kumovi. Srećkova mama na djevojke je ostavila dobar dojam, a uz nju, Srećko je na upoznavanje doveo još desetak prijatelja i rodbinu kako bi fešta bila kompletna.

Martina se obrecnula na ostale dvije djevojke, komentirajući da su se počele ulizivati Srećkovoj mami.

- Volim normalne osobe, a ne bacanje pred njih, ulizivanje, 'mama, mama, mama, 'ajmo se slikati' i takve fore - prepričavala je Martina svoje dojmove.

Foto: Morana Lerga

Nakon što je Domino djevojke usporedio s neispravnim biciklima, pokušao im se iskupiti večerom.

- Kako vam se sviđa moj način života? I misli li ijedna od vas da bi mogla sa mnom živjeti? - upitao ih je Domino.

'Ja ne znam jesam li dobro shvatila ono što si bio rekao, da žena treba biti poslušna?', upitala ga je Barbara. 'Želiš li ti na istom nivou partnericu ili ispod tebe?', upitala ga je Sonja.

Foto: RTL

- Moram priznati da do sada nisam sreo žensku na istom nivou. Mislile su da su iznad pa je ispalo da su ispod - rekao je Domino.

'A gdje smo tu mi?', pitala ga je Sonja. 'A gle, ja sam rekao da svakoj nešto fali', rekao je Domino. 'On je nas usporedio s biciklima?! On je u nama tražio negativne stvari, a ne pozitivne', rekla je Sonja. 'Nisam do sada primijetio da se ijedna od vas trudi. Evo, recimo, Sonja, ti znaš da ja ne volim da se žena šminka, a ti se stalno šminkaš. Kako da ja poljubim ženu ako je stalno našminkana? Fuj!' - objasnio je Domino.

Dodao je kako smatra da očito dame nisu došle u Berlin zbog njega nego da se svide televiziji.

- Žao mi je što sam vidjela drugačije ponašanje kod Domina. To je sad druga osoba od one koja je bila na selu u Hrvatskoj - konstatirala je Barbara.

Foto: Morana Lerga

Noć u Australiji bila je hladna, a ni jutro nije bilo ništa toplije pa su djevojke ležale u dnevnom boravku zagrnute dekicama. Komentirale su kako je Jack noć prije ugasio peć kada je išao spavati, pustivši njih da se smrznu, a nisu bile zadovoljne ni time što je ustao prije njih, a nije im skuhao kavu ni priredio doručak.

Foto: Morana Lerga

U Čileu, Ivo se probudio dobre volje u pola šest ujutro, a za njim i ostali momci pa su zajedno komentirali da se bolje zabavljaju kada su sami bez Darinke.

Dok se momci u Čileu tek razbuđuju, Ekvadorsko društvo imalo je pune ruke posla sa samoprozvanom princezom džungle – Tanjom. Daniel i djevojke krenuli su brati limetu, no Tanja je inzistirala da je Daniel nosi putem u košari, a djevojke su je hladile palminim listovima. Tanja je bila ljuta jer Daniel nije želio brati limetu s njima.

- Nije u redu da tri djevojke ispred tebe rade kao mazge, a ti stojiš kao krkan i gledaš ih' - rekla je Tanja Danielu.

Foto: Morana Lerga

- Mislim da Daniel nije htio raditi jer mu je Tanja naređivala, a on to ne voli - rekla je Maja te dodala da misli kako Danielu Tanja ide na živce svojim ponašanjem.

U Australiji su djevojke vrlo brzo shvatile da je kod Jacka posao bitniji od romantike. Komentirale su da su se smrzle sinoć, no Jacka to nije pretjerano diralo.

- Ja bi osobi koju ugostim barem dala toplinu, ako ništa drugo, a njega nije bilo briga za tri djevojke koje su spavale kod njega - rekla je Ana.

Jack ih je pripremio za posao davši im zaštitne rukavice kako bi lakše skupljale suhe grane koje su poslije zapalili.

Nakon branja limeta djevojkama, a posebno Tanji, ostalo je još mnoštvo neiskorištene energije, pa im je Daniel dao novi zadatak – rušenje platane banana. Daniel je djevojkama pokazao kako se ruši platana katanom, a Tanja je željela probati prva i uspjela srušiti platanu. Maja nije bila tako vična s katanom, kao ni Ivana.

Foto: Morana Lerga

- Očekivao sam više od Maje jer stalno vježba - razočaran je bio Daniel.

S Darinkom nema šale. Nakon što je sinoć održala lekciju dečkima iz pečenja roštilja, danas im je odlučila pokazati što može žena za volanom.

- Vozim vas u pustinju - rekla im je Darinka.

Putem do pustinje objašnjavala im je znamenitosti Čilea.

- Ja sam pustinju doživljavao drugačije. Mislio sam da kad stanem na pijesak da ću propasti do gležnja unutra, ali osjećam se kao na mjesecu - opisao je Darko svoje iskustvo.

Dečki su se iznenadili i Darinkinom vožnjom automobila.

- Darinka vozi kao luda, kao na utrkama! Za jednu ženu jako je dobar vozač. Bolji vozač od mnogih muškaraca, usudio bih se reći - zaključio je Darko.

Foto: Morana Lerga

U Berlinu, nakon dubokog i teškog razgovora, Domino je odlučio razveseliti dame i u restoranu na klaviru odsvirati im nekoliko pjesama, što je njih razgalilo pa su s njim zapjevale, ali i zaplesale, a od Sonje i Barbare dobio je i poljupce.

- Domino je u izjavama dosta kontradiktoran. Ja sam ga namjerno poljubila s ružem na usnama i pitala ga smeta li mu to, a on je rekao da mu ne smeta, dapače! Ne zna on što hoće - zaključila je Sonja, a Goga je dodala da misli kako Domino prema njima ne gaji ama baš nikakve emocije.

