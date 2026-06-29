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PROSLAVA U LONDONU

Donna Vekić u kratkoj bijeloj haljini proslavila 30. rođendan

Piše Maša Mai Čigir,
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Donna Vekić u kratkoj bijeloj haljini proslavila 30. rođendan
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Foto: instagram

Hrvatska tenisačica Donna Vekić jučer je u Londonu proslavila 30. rođendan

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Donna Vekić jučer je objavila na svome Instagramu fotografije sa slavlja svog 30. rođendana. Naša poznata tenisačica pozirala je u kratkoj bijeloj haljinici s rođendanskom krunom i lentom na kojoj je pisalo 'birthday queen', a rukama je držala zlatne balone s brojem 30 koji označuju njen okrugli rođendan. Na drugoj fotografiji pozirala je pak u ležernoj sportskoj odjeći i šaljivo držeći nož dok su ispred nje bile tri rođendanske torte. Na posljednjoj fotografiji koju je objavila opet je bila u bijeloj haljinici, no ovoga puta umjesto balona u rukama je imala veliki buket božura. 

- Dirty thirty - napisala je tenisačica u objavi koju je upotpunila pjesmom 'Love is in the air'.

U komentarima su joj rođendan čestitali brojni fanovi, ali i kolege i prijatelji koji su joj uz rođendanske čestitke poželjeli i uspjeh u karijeri te u nadolazećim turnirima. 

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Podsjetimo, Donna Vekić je prije nešto više od dva tjedna osvojila WTA 500 turnir u londonskom Queen's Clubu, a nakon kratkog predaha već sutra izlazi na travnati teren prvog kola Wimbledona gdje će igrati protiv Amerikanke Ashlyn Krueger. 

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