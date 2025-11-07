Obavijesti

PRESTIŽNA NAGRADA

Donosimo listu nominiranih za Grammy 2026.: Evo tko će se boriti za najbolji album i pjesmu

Piše Stela Kovačević
Čitanje članka: 2 min
Donosimo listu nominiranih za Grammy 2026.: Evo tko će se boriti za najbolji album i pjesmu
Foto: Pixsell/kolaž

Dodjela Grammyja zakazana je za 1. veljače naredne godine, a sada je poznato tko je na listi nominiranih za ovu glazbenu nagradi. Dodjela 2026. donosi i dvije nove kategorije

Nominacije za prestižnu nagradu Grammy su objavljene, a imena koja su se očekivala na listama bila su Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lady Gaga i Bad Bunny. 

Dodjela Grammyja zakazana je za 1. veljače naredne godine, a ona donosi i dvije nove kategorije - Najbolji tradicionalni country album i Najbolju naslovnicu albuma.

U nastavku pročitajte tko se našao na listi ključnih kategorija za ovu prestižnu glazbenu nagradu.

The Met Gala takes place at the Metropolitan Museum of Art in New York City
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Snimka godine

Bad Bunny – DtMF

Sabrina Carpenter – Manchild

Doechii – Anxiety

Billie Eilish – Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar sa SZA – Luther

Chappell Roan – The Subway

Rosé & Bruno Mars – APT.

NA DANAŠNJI DAN Prvi Grammy uzeo je Domenico Modugno za pjesmu 'Volare'
Prvi Grammy uzeo je Domenico Modugno za pjesmu 'Volare'

Pjesma godine

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii – Anxiety

Rosé & Bruno Mars – APT.

Bad Bunny – DtMF

Huntr/x – Golden

Kendrick Lamar sa SZA – Luther

Sabrina Carpenter – Manchild

Billie Eilish – Wildflower

MTV Video Music Awards in New York
Foto: Kylie Cooper

Album godine

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber – Swag

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Clipse – Let Got Sort Em Out

Lady Gaga – Mayhem

Kendrick Lamar – GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Brit Awards 2025. Održana je dodjela britanskih Grammyja, pogledajte popis dobitnika prestižne nagrade
Održana je dodjela britanskih Grammyja, pogledajte popis dobitnika prestižne nagrade

Tekstopisac godine

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Producent godine neklasične glazbe

Dan Auerbach

Cirkut

Dijon

Blake Mills

Sounwave

REUTERS 31-08-2021 10:26 #1
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Najbolji pop vokalni album

Swag – Justin Bieber

Man's Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I've Tried Everything But Therapy [Part 2] – Teddy Swims

Najbolja pop solo izvedba

Daisies – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappelle Roan

Messy – Lola Young

Los Angeles: Dobitnici nagrada MTV Video Music Awards 2010
Foto:

Najbolji novi izvođač

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young,

Linkin Park at Open'er Festival in Gdynia
Foto: Peter Pawlowski

Najbolji rock album

Private Music – Deftones

I Quit – Haim

From Zero – Linkin Park

Never Enough – Turnstile

Idols – Yungblud

Najbolji rap album

Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – Jid

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, The Creator

SPORTS-FBN-SUPERBOWL-PROP-RESULTS-KC
Foto: Emily Curiel

Najbolji R&B album

Beloved – Givéon

Why Not More? – Coco Jones

The Crown – Ledisi

Escape Room – Teyana Taylor

Mutt – Leon Thomas

OSTALO

