Dodjela Grammyja zakazana je za 1. veljače naredne godine, a sada je poznato tko je na listi nominiranih za ovu glazbenu nagradi. Dodjela 2026. donosi i dvije nove kategorije
Donosimo listu nominiranih za Grammy 2026.: Evo tko će se boriti za najbolji album i pjesmu
Nominacije za prestižnu nagradu Grammy su objavljene, a imena koja su se očekivala na listama bila su Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Lady Gaga i Bad Bunny.
Dodjela Grammyja zakazana je za 1. veljače naredne godine, a ona donosi i dvije nove kategorije - Najbolji tradicionalni country album i Najbolju naslovnicu albuma.
U nastavku pročitajte tko se našao na listi ključnih kategorija za ovu prestižnu glazbenu nagradu.
Snimka godine
Bad Bunny – DtMF
Sabrina Carpenter – Manchild
Doechii – Anxiety
Billie Eilish – Wildflower
Lady Gaga – Abracadabra
Kendrick Lamar sa SZA – Luther
Chappell Roan – The Subway
Rosé & Bruno Mars – APT.
Pjesma godine
Lady Gaga – Abracadabra
Doechii – Anxiety
Rosé & Bruno Mars – APT.
Bad Bunny – DtMF
Huntr/x – Golden
Kendrick Lamar sa SZA – Luther
Sabrina Carpenter – Manchild
Billie Eilish – Wildflower
Album godine
Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
Justin Bieber – Swag
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Clipse – Let Got Sort Em Out
Lady Gaga – Mayhem
Kendrick Lamar – GNX
Leon Thomas – Mutt
Tyler, the Creator – Chromakopia
Tekstopisac godine
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Producent godine neklasične glazbe
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Najbolji pop vokalni album
Swag – Justin Bieber
Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
Something Beautiful – Miley Cyrus
Mayhem – Lady Gaga
I've Tried Everything But Therapy [Part 2] – Teddy Swims
Najbolja pop solo izvedba
Daisies – Justin Bieber
Manchild – Sabrina Carpenter
Disease – Lady Gaga
The Subway – Chappelle Roan
Messy – Lola Young
Najbolji novi izvođač
Olivia Dean
Katseye
The Marías
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young,
Najbolji rock album
Private Music – Deftones
I Quit – Haim
From Zero – Linkin Park
Never Enough – Turnstile
Idols – Yungblud
Najbolji rap album
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Glorious – GloRilla
God Does Like Ugly – Jid
GNX – Kendrick Lamar
Chromakopia – Tyler, The Creator
Najbolji R&B album
Beloved – Givéon
Why Not More? – Coco Jones
The Crown – Ledisi
Escape Room – Teyana Taylor
Mutt – Leon Thomas
