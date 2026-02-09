FOTO Sva izdanja Claudije Rivier, bujne Slavonke: 'Sve na meni je od majke prirode...'

Claudia Rivier, Slavonka poznata po izrazito bujnim grudima postala je popularna kada su o njoj počeli pisati svjetski mediji koje je privukla izjava da su sve njezine obline prirodne pa tako i bujne grudi. Sada na Instagramu ima gotovo milijun i pol pratitelja.
Claudia Rivier internetska je senzacija zbog svoje građe.
| Foto: Instagram
Claudia Rivier internetska je senzacija zbog svoje građe. |
Foto: Instagram
Claudia Rivier internetska je senzacija zbog svoje građe.
| Foto: Instagram
Proslavila se izazovnim navijačkim kombinacijama tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru kada se odijevala u razne minijaturne kombinacije u 'kockicama'.
| Foto: Instagram
Mnogi joj ne vjeruju kako su joj grudi prirodne, pa je otišla na ultrazvuk kako bi dokazala da nema silikone.
| Foto: Instagram
'Evo vidite, sve je na meni prirodno', rekla je nakon što je obavila pregled, a to je potvrdio i doktor. Dokumentirala je cijeli pregled.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
- Odlučila sam vam snimiti zanimljivi i edukativni video, malo drugačiji nego inače, koji vjerujem svi dugo očekujete. A to je jesu li moje grudi prirodne ili nisu. Danas ćemo to zaista i doznati od jednog uglednog liječnika koji će napraviti ultrazvuk mojih grudi - ispričala je u video zapisu Claudia.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Nakon ultrazvuka doktor je objasnio da Claudia zaista ima prirodne grudi i da bi se eventualni silikon vidio, ali kako ga nema, nalaz je posve uredan.
- Kao što vidite, radi se o zdravim i normalnim dojkama, u kojima nema nikakvog silikona niti lipotransfera. Dojke su uredne i zdrave, imaju vezno tkivo i mast te nema nikakvih uvećanja. I sve je prirodno 'kao od majke rođeno' - otkrio je doktor prilikom pregleda.
| Foto: Instagram/Claudia Rivier
Claudia je rekla da veličini svog poprsja može zahvaliti samo tome što je dobila 30 kilograma više, te je dodala da joj to fizički ne predstavlja nikakav problem.
| Foto: Instagram
"Kao mlađa definitivno nisam imala ovako bujne grudi, zapravo nisam mogla ni sanjati da ću danas bit poznata zbog njih. Ljudi često preispituju moju prirodnost s obzirom na građu tijela, nije im jasno zašto u nekim dijelovima tijela ne dobivam kilograme, dobivam, samo u manjim količinama, a zasluge za to svakako idu građi tijela" ispričala nam je Claudia jednom prilikom.
| Foto: Instagram
"Plastične operacije/korekcije nisam radila. Imala sam fazu nekog "barbie" looka u kojoj sam radila hijaluronske filere u usnama i u tom periodu mi je to bilo lijepo, sad vise težim prirodnom licu", dodala je.
| Foto: Instagram
"Majka priroda je bila darežljiva, dala mi je ovo tijelo, nosim ga sa zahvalnošću i samopouzdanjem. Svjesna sam da ljudi imaju različite ukuse i da se nekome sviđa, nekome ne. Podržavam njihovo pravo na vlastito mišljenje, nemam problem s tim", istaknula je Claudia.
| Foto: Instagram
Reakcije na njene bujne grudi su različite. "Žene se uglavnom zgražaju na velike grudi jer sve što druga žena ima, a ti nemaš je bljak. Ja uvijek kažem da moj subotnji izlazak liči na nedjeljnu misu jer sa svakog ćoška čuješ 'Isuseeee'. Muškarci se uglavnom udaraju laktovima da slučajno jedan u ekipi ne propusti prizor, to me posebno nasmije", priznala je Claudia za Dnevnik.hr.
| Foto: Instagram
Svakodnevno dobiva ponude za vezu. "Smiješno je što muškarci na internetu automatski misle da sam slobodna jer imam Instagram i daju sve od sebe da dođu u kontakt sa mnom. Valjda im nikako ne ide u glavu da bi se jedna zauzeta djevojka slikala tako" kaže.
| Foto: Instagram
Ipak, zna što hoće od muškarca i kakav on mora biti. "Muškarac mora bit moja polovica, nadopunjavati moje mane. Izgrađen i stabilan muškarac. Ne volim problematične, ljubomorne, toksične muškarce ili odnose. Važno mi je da imam svu slobodu koju poželim i istu sam spremna dati partneru", istaknula je.
| Foto: Instagram
