S obzirom na to da trenutačna epidemiološka slika nije povoljna te da mjere to no dopuštaju, natjecanje će se održati bez prisustva publike u dvorani, napisali su na službenim Facebook stranicama iz HRT-a i tako potvrdili da će se i ova Dora, kao i prošlogodišnja, biti bez publike.

- Situaciju pratimo i dalje i ako Stožer odluči drugačije, svakako ćemo informaciju odmah podijeliti s vama - dodali su i istaknuli kako ulaznice neće biti puštene u prodaju.

Doru, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije, vodit će voditelj Duško Ćurlić (54), pjevačica Franka Batelić (29) i glumica Elizabeta Brodić (26). Natjecanje će se održati u Opatiji 19. veljače.

Na pozornici Dore 2022. pjesme će biti izvođene ovim redoslijedom:

1. Mila Elegović - Ljubav

2. Mia Negovetić - Forgive me

3. Marko Bošnjak - Moli za nas

4. Jessa - My next mistake

5. Zdenka Kovačićek - Stay on the bright side

6. Tina Vukov - Hideout

7. Roko Vušković - Malo kasnije

8. Bernarda - Here for love

9. Eric - I found you

10. ToMa - In the darkness

11. Elis Lovrić - No war

12. Ella Orešković - If you go away

13. Tia - Voli me do neba

14. Mia Dimšić - Guilty pleasure