POSVETA VELIKOM SKLADATELJU

Đorđe Novković dobio je svoj dokumentarni film! Boris: Ovaj spomenik ostat će mu vječno

Piše Davor Lugarić,
Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U Zagrebu je bila premijera glazbeno-dokumentarnog filma o Đorđu Novkoviću, koji potpisuje pjesme poput 'Nada', 'Ostala si uvijek ista', 'Zora je'...

Đorđe Novković neće umrijeti nikad, nikad. Rečenica je kojom počinje glazbeno-dokumentarni film 'Hitmaker Đorđe Novković', koji je premijere imao u Zagrebu u ponedjeljak i utorak.

'Prvi put gledatelji su imali priliku zaviriti iza kulisa stvaranja filharmonijskog hommagea jednom od najutjecajnijih skladatelja hrvatske glazbene povijesti.'

ALBUM ZA ĐORĐA NOVKOVIĆA Boris Novković: Drhtao sam od ponosa dok sam pjevao očeve pjesme u slavnom Abbey Roadu
Boris Novković: Drhtao sam od ponosa dok sam pjevao očeve pjesme u slavnom Abbey Roadu

Deset Novkovićevih hitova snimljeni su u legendarnim studijima Abbey Road u Londonu i Croatia Records Studio u Zagrebu, u maestralnoj izvedbi Royal Philharmonic Orchestra, kojom je dirigirao Steve Sidwell. Uz snimke iz studija, na velikom platnu oživjele su i vokalne sesije s izvođačima, kao i dirljivi iskazi kolega s estrade koji su govorili o Đorđu kao prijatelju i sjajnom autoru. Uz 95 članova Kraljevske filharmonije, u projektu su sudjelovali i 29 hrvatskih instrumentalista, deset naših vrhunskih solista i devet aranžera.

- To je ideja koja traje godinama. Đorđe i ja smo bili veliki prijatelji, upoznali smo se prije pedesetak godina. Bilo je to jedno iskreno prijateljstvo te jedan iskreni poslovni i prijateljski život. Otkako ga nema stalno sam nešto razmišljao na koji način tu veliku karijeru proslaviti ponovno - rekao je Želimir Babogredac, direktor Croatia Records.

Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

U novom aranžmanu pjesme poput 'Zora je', 'Nada', 'Žuta ruža', 'Ostala si uvijek ista', 'Virujen u te', 'Prva noć sa njom' i 'Južnjaci' oživjeli su izvođači koji su te skladbe i oblikovali. Dvoranama su odjekivali glasovi Nede Ukraden, Željka Bebeka, Severine, Vlade Kalembera, Zdravka Čolića, a tri Novkovićeve pjesme su, prvi put, izveli Petar Grašo ('Ako me ostaviš'), Boris Novković ('Takav je život') i Mia Dimšić ('Stari Pjer').

Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Posebno emotivan trenutak bila je posljednja snimljena izvedba Gabi Novak, koja je otpjevala pjesmu 'Nada'... U svemu je sudjelovao i Boris Novković, sin velikog 'hitmakera', koji je i sam snimao u slavnom londonskom studiju.

- Ispalo je senzacionalno, veličanstveno, čuje se dah British Royal Philharmonic Orchestra, čuje se dah Đorđa kroz te pjesme i to je ono što je najbitnije. Nema tog spomenika kakvog bi mogli napraviti Đorđu u odnosu na ovo, to je spomenik koji ostaje vječno - rekao je Boris.

Zagreb: Premijera glazbeno - dokumentarnog filma "Hitmaker - Đorđe Novković" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Croatia Records još jednom je dokazala da domaća glazbena baština može i mora zvučati svjetski.

OSTALO

