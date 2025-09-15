Obavijesti

Show

Komentari 2
ALBUM ZA ĐORĐA NOVKOVIĆA

Boris Novković: Drhtao sam od ponosa dok sam pjevao očeve pjesme u slavnom Abbey Roadu

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 5 min
Boris Novković: Drhtao sam od ponosa dok sam pjevao očeve pjesme u slavnom Abbey Roadu
20
Foto: Robert Anić/PIXSELL/Privatni album/CROATIA RECORDS

Najveće zvijezde naše estrade snimaju pjesme u slavnom studiju Abbey Road u čast velikog skladatelja Đorđa Novkovića. Među njima je i njegov sin Boris

Jake su emocije. Kad vidite samo koliko turista ima ispred tog slavnog studija, Abbey Roada, shvatite da je to nešto posebno. A onda, dok oni prelaze onu slavnu zebru, ja ulazim unutra. To je neopisivo, ispričao nam je Boris Novković dojmove s nedavnog snimanja u slavnom londonskom studiju.

MAESTRO ANDREJ BAŠA Sjećanje na prvi hrvatski nastup na Eurosongu: Đorđe se bojao aviona, do Irske je išao vlakom
Sjećanje na prvi hrvatski nastup na Eurosongu: Đorđe se bojao aviona, do Irske je išao vlakom

Riječ je o projektu u kojem Croatia Records snima deset pjesama Đorđa Novkovića, a sve se snima u Abbey Roadu i to s čuvenim London Philharmonic Orchestra.

- Malo je reći, ono kad ti se ostvare snovi. Posjetiti hram glazbe, studio gdje su Beatlesi snimili svoje najznačajnije albume, studio gdje su gotovo sve svjetske zvijezde snimale i snimaju dan danas, to je već za mene bilo ostvarenje sna, ali da ću snimati vokal tamo i da ću surađivati sa čuvenim London Philharmonic Orchestra, nisam mogao zamisliti niti u najluđem snu - opisao je sam Boris nakon snimanja.

Foto: Croatia Records

On je samo jedan od glazbenika koji sudjeluju u ovom sjajnom projektu. Deset pjesama, 'Zora je', 'Nada', 'Stari Pjer', 'Žuta ruža', 'Takav je život', 'Virujen u te', 'Ostala si uvijek ista', 'Prva noć sa njom', 'Južnjaci' i 'Ako me ostaviš' izvest će Neda Ukraden, Gabi Novak, Severina, Mia Dimšić, Željko Bebek, Mišo Kovač, Zdravko Čolić, Petar Grašo, Vlado Kalember i Boris Novković.

- Na ovu genijalnu ideju došao je gospodin Želimir Babogredac, predsjednik uprave, čime je odana posebna čast mom pokojnom ocu Đorđu, jednom od najvećih skladatelja zabavne glazbe ovih prostora i šire. ​Na albumu se nalazi 10 Đorđevih pjesama u suradnji s London Royal Philharmonic Orchestrom i dirigentom Steveom Sidwellom, koji je surađivao s imenima od Robbieja Williamsa do glazbe na filmu Bohemian Rhapsody. Pjesme interpretiraju legendarni izvođači s kojima je Đorđe većinom surađivao - riječi su ponosno Borisa Novkovića.

Foto: Croatia Records

Kako nam je ispričao Želimir Babogredac, nakon njegova snimanja, orkestar mu je aplaudirao.

- Imao sam veliku tremu pred njih izaći, čak sam i pitao nije li to malo trivijalno, to da ja izlazim i pozdravljam. Možda bi oni željeli ići kući, gotov je termin snimanja. Ali ne, samo daj, dogovoreno je da izađeš, govorili su mi. I izašao sam s dirigentom. Očekivao sam pomalo reakcije u stilu 'što će nas ovaj gnjaviti', ali bilo je tako lijepih emocija da je teško opisati. Ljudi su se istinski raznježili, predstavili me kao sina autora glazbe koju su snimali - rekao nam je Boris pa nastavio:

- Rekao sam im da je njihova sjajna izvedba učinila da zrače pjesme još većim sjajem. Zahvalio se u ime Croatia Recordsa i obitelji. Sve se skupilo tada, sjećanja na mog Đorđa su navrla, a znam koliko bi mu ovo značilo. Drhtao sam, borio se da ne zaplačem, bilo je teško. I na kraju taj veliki aplauz.

Zagreb: 6.5.2007. umro ?or?e Novkovi?
Foto: boris scitar

Ispričao je potom kako je do svega i došlo. Priznaje da je isprva bio skeptik, sve to mu je zvučalo nevjerojatno. No, Želimir Babogredac nije se šalio.

- Čujte, Abbey Road. U prvi mah sam bio šokiran, mislio sam da je to neka šala, pa onda još svirati s Royal Philharmonic Orchestrom... Znao sam da mnoge Đorđeve pjesme imaju prefiks svjetske. Iako su neki kritičari smatrali da imaju samo ovaj regionalni, s Balkana. No, ja znam da je on prilagođavao neke stvari, a znao sam i da je jako 'naslušan' onoga što je volio, a to puno stranih autora poput Raya Charlesa, Beatlesa, Eaglesa... I sada se u ovom spoju vidi koliko su te pjesme svjetske. A neki su ga napadali da radi banalne i jednostavne stvari. Sad se tek vidi istinska genijalnost tih pjesama. One uopće nisu jednostavne, jako su kompleksne, znao je Đorđe jako dobro što radi - priča nam ponosno Boris.

Foto: Croatia Records

S tim se slaže i Želimir Babogredac, idejni začetnik cijelog projekta. Prošli tjedan, nakon komemoracije za Gabi Novak, vidjeli smo prvi uradak s albuma pjesmu 'Nada'. I to je sjajno.

- Đorđe je bio moj prijatelj, a u naslijeđe je ostavio jako puno toga i morao sam to napraviti. On je takva veličina da je sve to i zaslužio. Najveći profesionalci su u Royal Philharmonic Orchestru i sad se u njihovoj izvedbi vidi koliko je Novkovićeva glazba svjetska. Pa oni su aplauzom pozdravili Borisa kada su čuli da je sin od Đorđa - rekao nam je Babogredac.

ZLATKO SABOLEK IZ KOPRIVNICE Njegovi tekstovi danas su pravi hitovi: Severini 'Mala je dala', a 'Laku noć, svirači' u gostionici...
Njegovi tekstovi danas su pravi hitovi: Severini 'Mala je dala', a 'Laku noć, svirači' u gostionici...

A nakon objave "Nade" Gabi Novak emotivnu je objavu na društvene mreže još jednom stavio Boris: '​Iako nismo bili direktni suradnici, nosim Đorđa u venama, u svojoj krvi i neizmjernom ponosu i neizbrisivom sjećanju. Upravo zato sam otpjevao pjesmu 'Takav je život' grupe Pro Arte, prvog benda Đorđa Novkovića. Uz tu pjesmu vežu me sjećanja na djetinjstvo, na period kada sam imao 3-4 godine i obožavao pjevača grupe Vladimira Savčića Čobija. Već tada sam zapjevao s njim popevši se krišom na pozornicu i uzevši mu mikrofon iz ruku na njihovoj svirci 1971. godine, na ljetnoj gaži gdje sam slušao oca i Pro Arte s mamom Ozanom.'

Foto: Privatni album

Početaka se prisjetio i u razgovoru s nama. Muzika je oduvijek bila prisutna u njihovu domu, ali Boris je bio i odličan nogometaš.

- Moje djetinjstvo je vezano baš uz Pro Arte, čiju sam pjesmu pjevao, već u tim godinama sam gledao prve idole. Pokojni Čobi mi je bio jako fora, duhovit, idol. Super mi je bilo kada su kod Đorđa vježbali za nastupe, a ja sam sve to gledao, upijao. Jednom su imali svirku na moru, na otvorenom, mama i ja smo gledali, a onda sam odjednom potrčao na binu, uzeo Čobiju mikrofon i do kraja otpjevao pjesmu 'Elena'. Valjda su to bile naznake moje glazbene karijere. Više takvih 'ispada' kao klinac nisam imao - rekao nam je Boris i nastavio:

- Oduvijek su u mom životu bili glazba i lopta, bila je to vječna dilema. Glazbom sam uvijek bio fasciniran, popularni klasici, poput Stonesa, Beatlesa, Dylana... No, ipak sam pohađao klasičnu muzičku školu, pa išao na klavir, a nabijanje lopte ispod prozora od mojih frendova mi je tjeralo suze na oči. Nakon četiri godine mučenja prekinuo sam to i vratio sam se lopti - ispričao je Boris.

Foto: Privatni album

Nije se u tim godinama vidio u glazbi, nije želio očevim stopama. Tada je tako mislio. Dinamo i lopta tada su bili jači.

- Kad sam trenirao u Dinamu odlučno sam govorio da nema šanse da ću otići u glazbu, i profesori su me ispitivali hoću li poput oca otići u glazbu. Bio sam uvjeren da neću, ali u 6. ili 7. razredu uzeo sam gitaru u ruke, da budem glavni na školskom tulumu. I ostalo je povijest, odjednom sam prelomio da se želim baviti glazbom, a loptu sam ostavio po strani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Gdje su danas pobjednici 'MasterChefa' i čime se bave?
NAKON ŠTO SU SE KAMERE UGASILE...

FOTO Gdje su danas pobjednici 'MasterChefa' i čime se bave?

Najgledaniji kulinarski show u Hrvatskoj vraća se na male ekrane, u ponedjeljak na Novoj TV kreće osma sezona MasterChefa. Gledatelje očekuju nove kulinarske avanture, a mi smo se uoči početka prisjetili svih dosadašnjih pobjednika
FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu
JOJ, JOJ, JOJ

FOTO Rastezanje na svježem zraku: Nives Celzijus pokazala koliko može dignut' nogu

Na Kraljičinom zdencu, okružena zelenilom i svježim zrakom, Nivec Celzijus opustila se na klupi i pozirala u svom prepoznatljivom stilu. Fotografije je podijelila na Instagramu, a pratitelji nisu mogli ostati ravnodušni na njenu pozu. Fanovi su se našalili pa joj napisali stihove iz popularne pjesme Linđo: 'Joj, joj, joj, kol’ko mogu dignut' nogu…'
FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa
EMMYJI ILI SYDNEYJI?

FOTO Kad se Sydney Sweeney pojavila na Emmyjima, sve konkurentice postale su kulisa

Sydney Sweeney nije samo prošetala crvenim tepihom Emmyja u nedjelju u Los Angelesu, ona ga je 'zapalila'. U jarko crvenoj satenskoj haljini s dekolteom koji je balansirao između elegancije i provokacije, izgledala je kao da je došla po glavnu nagradu, bez obzira na kategoriju. Šlep se vukao iza nje poput najvjernijeg pratitelja, a reflektori su na svakoj fotografiji hvatali isti trenutak, Sydney u svom elementu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025