Đorđe o koroni: 'Ječiš i imaš osjećaj da su te napali demoni'

Da korona ne bira koga će zahvatiti, pokazali su brojni celebrityji koji su skupili virus. Jedan od njih je i srpski pjevač Đorđe David (55) koji se uspješno izliječio. Sada je gostovao u emisiji 'Ami G show' i podijelio iskustvo s virusom.

- Samo ću reći da sam 20. ožujka shvatio da nemam osjete mirisa ni okusa. Pojavilo se zujanje u ušima. Suze i sluz iz nosa i očiju, temperatura koja ide na gore. Počeo sam teturati, ali sam se i dalje držao kao strašan baja. Nakon toga sam utrnuo iznutra, cijelo tijelo, a od glave do pete osjećao sam kao da me netko najžešće štipa. Temperatura ide na 39, ječiš... Imaš osjećaj da su te napali demoni - ispričao je glazbenik.

Foto: Instagram

Đorđe ja pobijedio virus prije 20-ak dana i tada je napustio bolnicu. Kaže da je sve eskaliralo 24. ožujka.

- Tada sam imao prekid filma, budim se s osjećajem da sam drijemao 45 minuta, a ono 12 popodne. Izmjerio sam temperaturu i postalo mi je jasno da sam u debaklu i da ne mogu više sebe lagati i da je to to. Kašljao sam kao da te netko nožem cijepa od Adamove jabučice do donjeg dijela trbuha, to je maltretiranje - rekao je.

Foto: Instagram

Otkrio je i da su ga odmah zadržali te mu nisu dali da uzme stvari.

- Imam rupe u pamćenju jer je to polusvjesno stanje - zaključio je pjevač.

