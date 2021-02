Dobra je vijest da nisam umro, a loša da to nije skok u vis pa da imam tri pokušaja, riječi su legendarnog kantautora prije godinu i pol dana nakon što pobijedio smrt. Đorđe Balašević krajem 2019. Godine imao je infarkt, nakon čega su ga hitno operirali. Ugrađeni su mu stentovi, a neko vrijeme oporavljao se na Institutu u Sremskoj Kamenici. Kad se vratio u svoj dom, snimio je video poruku za svoje brojne fanove u svom dvorištu i raznježio, ali i nasmijao svoje pratitelje na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Dobra je vijest da nisam umro, baš iz prve - našalio se Balašević, pa objasnio što se događalo.

- Loša vijest je da to nije skok u vis i da ima tri pokušaja. Bio sam u nekoj maloj frkici, žao mi je što sam morao otkazati koncert u Kragujevcu. U bolnici sam bio četiri dana, nisam imao operaciju na otvorenom srcu, malo sam dotjeran. Stavili su mi najbolje u Institutu u Sremskoj Kamenici - rekao je i nastavio se šaliti na svoj račun i račun doktora.

- Bili su fer, prvi put mi je netko nešto stavio. Kad god netko ode kod doktora obično ti nešto vade, kamen iz bubrega... Dobio sam četiri stenta. Rekli su mi da mogu trčati. Ne vjerujem, nemojte me pitati da li sam dobro, više nikad neću biti dobro, zašto što imam sto godina. Znači ne mogu biti dobro. Nadam se da ću moći nastaviti tamo gdje sam stao – rekao je tad Balašević u svom stilu. Nešto više od mjesec dana nakon što su mu ugradili četiri stenta, nastupio je u Osijeku. I tijekom koncerta šalio se na račun svog zdravlja.

- Počinjemo koncert kao da se ništa nije dogodilo. Pravite se ludi. Tu su došli i momci iz benda kojima sam malo zaboravio imena, pod lijekovima sam pa ne znam. Ako zaboravim tekstove vi ste tu. Ja uvijek dolazim da donesem energiju, a danas sam tu da uzmem malo vaše energije - poručio je Balašević, te dodao: 'Nisam više stand up komičar. Sad sam stent up komičar, jer su mi ugradili četiri stenta. Što bi rekao onaj u filmu: 'Al su me popravili'. Eto, toliko o tome.'

POGLEDAJTE VIDEO: