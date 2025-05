Dorian nam je otkrio sve tajne Survivora: 'Izgubio sam 25 kila. Higijena? Evo kako to izgleda...'

Jutro usred tjedna, točno osam sati, nekoliko ekipa iz Zagrebačke gradske plinare ulaze u zgradu da mijenjaju brojila...Standardna procedura svakih deset godina. Djelatnici profesionalni, pristojni, rade u tišini kad jedan od njih upita: 'Prepoznajete li mog kolegu?' Ne prepoznajem ni sebe u to doba dana, no gledam pomalo zbunjeno: 'Otkrijte mi molim vas što je očito, a ja ne vidim...'

Potom se mladić osmjehne od uha do uha i kaže: 'Ma kolega jedva dočeka da me predstavi... Bio sam lani u Survivoru pa zato...' I zaista, bio je to Dorian Ivanovski (28), Zagrepčanin koji je lani testirao svoju izdržljivost u Dominikanskoj Republici.

Geološki tehničar, prekvalificiran plinoinstalater, koji je u slobodno vrijeme model, priča nam svoje dojmove sa Survivora godinu dana od emitiranja pete sezone realitija Nove TV.

- Iskreno, nikada više to ne bih ponovio. Drago mi je što sam to proživio, ali to je to - počinje nam pričati Dorian.

- Vratio sam se kući s 25 kila manje nego li sam otišao. Upravo mojih skoro 100 kilograma s početka Survivora na neki način su mu sačuvali zdravlje jer jedan sam od rijetkih koji ondje nije obolio. U svega dva tjedna od povratka vratio sam naglo tu izgubljenu kilažu i puno više. Čak 38 kilograma sam dobio u kratkom periodu. To vam je teško opisati koliko smo bili gladni i željni svega. No tako nagli rast kila je isto bio veliki problem. Ruke mu mi počele oticati i trnuti. Baš sam bio pretjerao. Mogu reći da sam tek sada, nakon godinu dana došao k sebi u svakom smislu riječi - kaže nam Dorian.

Foto: Privatni album

Prvo što je napravio po izlasku, kaže, jeo je cheesecake namazan s kikiriki maslacem.

- Tata mi je došao nešto napraviti u stan. Šokirao se kad je otvorio frižider. Rekao je: 'Pa kaj je ovo sine? Ovoliko hrane u životu nisam vidio. Pa što je tebi? Utrpao si tu barem 1200 eura!" I da, kad pitate na što sam potrošio zarađeno, doslovce sam veliki dio toga 'pojeo'. Strašno, ali, da..'

Da bi sudjelovao u realitiju, uzeo je četiri mjeseca neplaćenu u plinari.

- Kad sam se vratio bio je srpanj i većina kolega je bila na godišnjem. No naravno da su me dečki odmah pitali za djevojke, što se događalo kad se kamere ugase - kaže kroz smijeh.

Foto: NOVA TV

- Razočarao sam ih, ali zaista ništa. Bili smo potpuno aseksualni, bez libida. Ondje nisam vidio ni žene ni muškarce, samo 'osobe'. Jednostavno u drugačijem ste mentalnom stanju. Mislite samo kako savladati najbolje poligon i osvojiti hranu ili što je već nagrada. Konstantno smo bili gladni i prljavi. Nismo imali ni četkica mjesec dana, što znači nismo ni zube prali. No zanimljivo kako nakon tjedan dana, kada sve iznojite i izbacite iz sebe više ne smrdite po znoju. Prljavi ste, ali nema te vrste smrada. Jedino su nam deke strahovito smrdjele. Prali smo se u moru, no sjećam se kad sam na jednom ujedinjenju dobio štapić za uho iz ušiju mi je ispadalo blato staro tri, četiri tjedna - rekao je te nastavio:

'A jednom je Luka uspio s broda ukrasti nekakav deterdžent za pranje brodova pa su se oni s time prali, ja to nisam htio. Dobivali smo redovno kreme za sunčanje pa su djevojke s tim mazale kosu. Ma to vam je teško sad predočiti.'

Djevojkama je zaista drugačije po pitanju higijene osobito zbog menstruacija, no Dorian nam otkriva: 'Sve su djevojke u roku deset dana ostale bez menstruacija. Nisu ih imale ta tri mjeseca. To vam najbolje govori koliki organizam doživi šok. Mislim da je Tijana u zadnjih dva tjedna dobila menstruaciju i svi smo slavili jer bio je to 'big deal', ono čudo...'

Foto: NOVA TV



Po kamermanima je znao koliko se prilagodio teških uvjetima.

- Ujutro ste mokri kao da vas je netko istuširao na spavanju. Vlaga u zraku je nezamisliva, a vani 40 stupnjeva. Znali smo stajati na poligonu gledati kamermane kako jedva stoje i dišu jer mi smo se prilagodili, a oni bi iz klime i suhog zraka na taj šok izašli – dodao je.

Prije odlaska u Survivor, Dorian je više puta naglašavao kako mu teško pada ostaviti obitelj osobito djevojku koja je inače rodom s Barbadosa i ne priča naš jezik. A sada nam otkriva.

- Da, nismo više zajedno, no ona se zaljubila u našu zemlju i plan joj je ostati živjeti u Hrvatskoj. Ostali smo prijatelji i ona je zaista krasna žena u svakom smislu riječi - hvali ju Dorian, koji je u Survivoru završio na trećem mjestu i ostao je takoreći do samog kraja.

Foto: NOVA TV

Pri ulasku u show nije mogao zamisliti da bilo kakvog kukca, osobito pauka primi u ruke.

- Sve te beštije u kući rješavala je moja mama. Meni su stvarno mrske. Survivor me je očvrsnuo i sada se s paucima suočavam sam jer i živim sam pa nemam baš izbora. Ondje rukama hvataš i drobiš sve od rakova, buba, paukova...Ali ti kukci tamo, stvarno su ogromni. Luku je iznad oka bila ubola osa no nije to crno žuta osa, nego velika tirkizno-zelena, skoro pa svijetli u mraku. Pola glave mu je bilo nateklo. Izgledao je kao Rocky Balboa nakon meča. Strašno. A sezonu prije je Davida ugrizla tarantula za ruku... - priča Dorian.

S obzirom na to da u Dominikanskoj Republici zdravstvena skrb nije ni blizu naše pitali smo jesu li i na to bili spremni.

- Prije odlaska nisam baš o tome ni razmišljao. Na poligonu je s nama bila liječnica. No, da, ondje je zdravstvo na puno nižoj razini i stvarno se čovjek treba pripaziti. Nama su znali dati neke velike plave tablete kad bismo se žalili na bolove u želucu. Možete dobiti samo jednu dnevno. Pa smo Luka i ja nekad 'fejkali' bolove i spremali tablete. Kad bi došao dan bez poligona, ujutro bismo nas dva popili po tri tablete i lijepo u hladovinu pa zaboravite na sve i na glad - otkriva nam kroz smijeh.

Foto: NOVA TV

Na pitanje jesu li doista ondje krali hranu kaže: 'Pa nešto je za vrijeme emitiranja već izašlo u javnost na tu temu. Ali, jesmo, snalazili smo se na razne načine.' Riža im je bila glavni obrok no posebna poslastica pala je kad su uhvatili ražu.

- Da se od ribe možete najesti i vukovi bi je jeli, tako kažu, ali ta raža zauvijek će mi ostati u sjećanju. Spohali smo je na to malo ulja i brašna koje smo dobili i bila je preukusna - kaže.

Otkrio je i kada je idealno ispasti iz showa.

- Najbolje je kad ispadnete nakon 60. dana. Tada vas smjeste u vilu jer ostajete dio velikog vijeća. Pa lijepo uživate jer ste u hotelu, u klimi, jedete što želite, dobijete mobitel, televizor, trenirate ono pravi odmor i tako mjesec dana. Svi koji ispadnu prije idu kuću, a drugi koji se bore za glavnu nagradu gladuju - rekao je.

Kad je i sam završio po ispadanju u hotelu, sjeća se šoka koji je doživio povratkom u civilizaciju.

- Biti izoliran od svijeta daje vam jedan određeni mir. Mozak je dosita na paši. No povratkom u zbilju doživite svojevrsni napadaj panike. Gledate, čitate sve što se pisalo, čujete se sa svojima što vas posebno pogodi, ali to je takva navala emocija i stresa da smo svi tražili tablete za smirenje. Dečki na poslu su me zafrkavali kako sam plakao kad sam čitao pismo jer ovdje muški smiju plakati na sprovodu kad ti ode član obitelji i to samo malo. Ali ja sam ridao no u tom stanju i izolaciji je to zaista normalno - priča Dorian.

Foto: NOVA TV

U Survivor se ne bi vratio, kaže, ni za što.

- Drago mi je što ću jednoga dana svojoj djeci moći pokazati gdje sam bio i što sam prošao, ali ponovio ne bih hvala nikada - zaključio je nasmijano.