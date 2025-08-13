Obavijesti

STIŽE NA JESEN

Doris Dragović o novom albumu na kojem radi Ivan Huljić: 'Zbog ovoga smo se dosta svađali...'

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 2 min
8
Rijeka: Koncert Doris Dragović u dvorani Zamet. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Doris Dragović nakon 16 godina priprema novi album! U Solinu pjevala hitove, a energija joj ne jenjava. Uz supruga Maria, čvrsto drži konope života

Nakon više od četiri desetljeća na sceni, Doris Dragović prvi je put nastupila u bajkovitom ambijentu solinske Gradine. Publika je već na prve taktove ustala na noge, a tijekom više od dva sata zajedno s glazbenom divom pjevala njezine bezvremenske hitove. Na radost obožavatelja, nakon čak 16 godina pjevačica priprema novi album, a autor glazbe je Ivan Huljić.

Rijeka: Koncert Doris Dragovi? u dvorani Zamet | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Svađali smo se oko naslovnice - kazala je kroz smijeh za InMagazin pa dodala: 'I konačno je moja Mia presudila jer je napravila nešto prekrasno, nešto što se meni jako svidjelo i napokon imamo i naslovnicu. Malo oklijevamo, ljeto je valovito pa onda nije baš pogodno za predstavljanje novog materijala, ali s prvim malo smirenijim danima – eto i nas'.

Iako je u travnju proslavila 64. rođendan, energija joj na sceni ne jenjava.

- Ma to je Božja volja, nekako ću ja ovo raditi dok to bude imalo smisla odozgo. Zahvalna sam na svakom danu, na svakoj godini. Kad dođe vrime, lipo ćemo se spakirat i via - objasnila je.

Vlasnica hitova 'Dajem ti srce', 'Krivi ljudi', 'Ti' i 'Šakom o stol' već je 35 godina u sretnom braku sa suprugom Mariom.

Split: Koncert Doris Dragović u sklopu 61. Splitskog festivala
Split: Koncert Doris Dragović u sklopu 61. Splitskog festivala | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Mi sami odlučujemo kojim smjerom ide naš život i koliko ćemo čvrsto držati konope kad zapuše bura - rekla je Doris.

Zbog gustog rasporeda ovog ljeta još nije stigla na plažu – između Krka, Zagorja i Primoštena nema puno vremena za odmor. A iako je javnosti poznata kao Doris Dragović, u dokumentima joj stoji Dorotea Budimir.

Rijeka: Koncert Doris Dragović u dvorani Zamet.
Rijeka: Koncert Doris Dragović u dvorani Zamet. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

- Osim pospanog recepcionera kad mu stignemo usred noći pa mu samo tutnemo osobnu kartu na kojoj piše Budimir Dorotea. Onda kaže: 'Dorotea, vi imate sobu 413.' - kroz smijeh priznaje.

Doris živi u centru Splita, u zgradi u kojoj su nekad stanovali i Zdenko Runjić te Oliver Dragojević.

- Vrlo je to indikativno – pokojni, pokojni, ostala sam još ja. A i ja se nešto loše osjećam ovih dana - odgovorila je kroz smijeh pa zaključila: 'Bilo je čarobno, pogotovo dok je Zdenko bio. Bilo je čarobno doći kod njega u Skalinadu pa ti on pušta svoje najnovije pjesme. Duša mi vene za njegovim predivnim mjuziklom Grgur kojeg smo odradili, koji je bajka, ali evo, razumijem da ga je teško postaviti i da to jako puno košta, ali to je takva ljepota'. 

