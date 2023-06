Doris Dragović: 'Proradile su mi emocije. Prisjećam se Olivera, a ova je pozornica i nečiji dom...'

Proradile su mi emocije, sjećanja na one sjajne dane Melodija kada je tu bio Zdenko, kada je tu bio Oliver i ja se samo nadam da ih nismo osramotili nego da smo to nekako dobro napravili, rekla je Doris Dragović (62) koja je u nedjelju navečer nastupila na Melodijama Jadrana.

Sretna je što je mogla uveličati program koji se održava u Splitu u Galeriji Meštrović.

- Sve što su mi god ponudili, sve što god su mi rekli 'bi li ovo, bi li ono', odgovorila sam im - bi, sve bi tako da bude što bolje, tako da ako sam tome doprinijela, sretna sam - veselo nam je ispričala Doris pa dodala:

- Ovo pozornica je drugačija od svega, od svega što mi imamo kao neku festivalsku priču jer je ovo dom nečiji. Ovo je Meštrović napravio sebi za svoju obitelj i za svoj rad i nekako se posebno odnosiš prema svemu tome. Zbilja je poseban ambijent i imaš osjećaj kao da je sve puno neke duhovnosti posebne i možda je to to što čini različitim od svega što je bilo do sada.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Osvrnula se i na svoje koncerte.

- Ja to ne znam, meni ako dođe 100 ljudi, ja ću jednako ludovati kao i da ih dođe više od toga. Ja nemam odnos prema tom broju i ja to ne znam uopće. Prošli put mi je bilo žao što su neki ljudi patili zgnječeni onako kao srdele - rekla je i dodala:

- To mi nije drago i nekako sam se borila da se to ovaj put ne dogodi. Ipak sam najsretnija i to kažem na koncertu, nosite nas u nekoj dobroj uspomeni, nemojte nas brzo zaboraviti, ako je ovaj susret bio dobar i možda ako bude neki ludi dan sjećanje na ovaj susret će učiniti dan lakšim.

Priznala je da joj je drago surađivati s mladim ljudima.

- Želim da se svako u toj dvorani osjeća lijepo, važno, dobro, ugodno. Nema mi ničeg ljepšeg, nema ničeg dražeg ili veselijeg nego biti u blizini mladih ljudi, a kamoli surađivati s njima i da oni od svoje ljepote nešto odvajaju i meni daruju, to je smisao - sabrala je dojmove Doris odmah nakon nastupa.