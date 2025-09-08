Doris i Tina iz 'Braka na prvu' zajedno na druženju: Slavio je i ostatak ekipe iz showa

Doris i Tina, popularne kandidatkinje reality showa 'Brak na prvu' , ponovno su oduševile pratitelje na društvenim mrežama. Na Tininom Instagram profilu osvanula je fotografija na kojoj se obje poziraju u liftu, pokazujući svoj ležerni i stylish look. Doris je odabrala bijeli ležerni ljetni komplet, dok je Tina zasjala u tigrastoj suknji i bijelom topu.

'Aa damice', napisala im je.

Također, Doris i Tina nedavno su bile i na zajedničkom druženju, gdje su pozirale s još dvije prijateljice. Doris je za tu priliku odabrala lagani zeleni komplet, dok je Tina, koja se fotografijom pohvalila na Instagramu, zablistala u bijeloj kratkoj mini haljini.

- Prijateljice - stoji u opisu, uz dva srca.

Inače, Jeannette se nedavno vratila iz Francuske u Hrvatsku, a njezin dolazak dočekali su bivši kandidati s kojima je zadržala čvrste prijateljske veze. Tijekom vikenda, uz Doris i Tinu, ponovno su se okupili i ostali sudionici najpopularnije sezone - Franjo, Hrvoje, Višnja, Simon, Jeannette i Irma. Posebno bliska ostala je sa Simonom, s kojom je prijateljstvo započelo još tijekom snimanja showa, a zajedno s ostatkom ekipe pokazuje koliko im iskustvo iz showa i danas znači.