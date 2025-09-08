Obavijesti

Show

Komentari 3
PRIJATELJSTVO I DALJE TRAJE

Doris i Tina iz 'Braka na prvu' zajedno na druženju: Slavio je i ostatak ekipe iz showa

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: < 1 min
Doris i Tina iz 'Braka na prvu' zajedno na druženju: Slavio je i ostatak ekipe iz showa
Foto: Instagram

Jeannette se nedavno vratila iz Francuske, a bivši kandidati okupili su se kako bi je dočekali. Osmijesi, zagrljaji i dobra vibracija pokazali su da njihovo prijateljstvo traje i izvan kamere.

Doris i Tina, popularne kandidatkinje reality showa 'Brak na prvu', ponovno su oduševile pratitelje na društvenim mrežama. Na Tininom Instagram profilu osvanula je fotografija na kojoj se obje poziraju u liftu, pokazujući svoj ležerni i stylish look. Doris je odabrala bijeli ležerni ljetni komplet, dok je Tina zasjala u tigrastoj suknji i bijelom topu.

NOVI POČETAK Tina iz 'Braka na prvu' je sretno zaljubljena, a evo gdje je Tiago
Tina iz 'Braka na prvu' je sretno zaljubljena, a evo gdje je Tiago

'Aa damice', napisala im je.

Također, Doris i Tina nedavno su bile i na zajedničkom druženju, gdje su pozirale s još dvije prijateljice. Doris je za tu priliku odabrala lagani zeleni komplet, dok je Tina, koja se fotografijom pohvalila na Instagramu, zablistala u bijeloj kratkoj mini haljini.

- Prijateljice - stoji u opisu, uz dva srca.

ROMANSA U TOSKANI Tina iz 'Braka na prvu' uživa na idiličnoj lokaciji s partnerom, ovako je obasipa nježnostima
Tina iz 'Braka na prvu' uživa na idiličnoj lokaciji s partnerom, ovako je obasipa nježnostima

Inače, Jeannette se nedavno vratila iz Francuske u Hrvatsku, a njezin dolazak dočekali su bivši kandidati s kojima je zadržala čvrste prijateljske veze. Tijekom vikenda, uz Doris i Tinu, ponovno su se okupili i ostali sudionici najpopularnije sezone - Franjo, Hrvoje, Višnja, Simon, Jeannette i IrmaPosebno bliska ostala je sa Simonom, s kojom je prijateljstvo započelo još tijekom snimanja showa, a zajedno s ostatkom ekipe pokazuje koliko im iskustvo iz showa i danas znači.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'
NAPUNILA JE 44 GODINE

Pogledajte koliko se Žanamari promijenila: 'Nikad nisam imala problema s kompleksima...'

Žanamari Perčić slavi 44. rođendan, a povodom toga donosimo galeriju koja otkriva njezin put. Od prvih nastupa i pobjede u Hrvatskom idolu, preko hitova i transformacija, do današnjeg izgleda kojim oduševljava obožavatelje
FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju
VRUĆE IZDANJE

FOTO Guza opet u prvom planu! Celzijusi rastu, Nives je 'užarila' mreže u zebrastom mini bikiniju

Pjevačica je pokazala zavidnu figuru na jahti kod Vrsara. Inače, Celzijus se se redovito pohvali na svom Instagram profilu fotkama gdje pažnju plijeni u badićima
Barbara Kolar otkrila je kako je izgledalo njezino ljeto, a svi su gledali samo jedno: 'Ljepotica'
MODNA RAZGLEDNICA

Barbara Kolar otkrila je kako je izgledalo njezino ljeto, a svi su gledali samo jedno: 'Ljepotica'

Voditeljica je na društvenim mrežama podijelila fotografije s odmora, haljine, more i zalazak sunca. No pratitelji su odmah primijetili njezinu vitku figuru i obasuli je komplimentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025