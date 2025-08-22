Obavijesti

NOVI POČETAK

Tina iz 'Braka na prvu' je sretno zaljubljena, a evo gdje je Tiago

Piše Lucija Raguž,
Tina iz 'Braka na prvu' je sretno zaljubljena, a evo gdje je Tiago
Foto: RTL

Tina Blašković, koju su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', i dalje sretno objavljuje fotografije s partnerom

Tina Blašković, bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu', nedavno je otkrila da je zaljubljena. Na društvene mreže često objavljuje fotografije s partnerom.

Tinu su u četvrtoj sezoni 'Braka na prvu' eksperti spojili s brazilcem Tiagom, no njihova ljubav nije potrajala. Brazilac se prošle godine vratio u rodni Brazil, a otkrio je da su mu u potrazi za ljubavlju uzor njegovi roditelji.

- Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš... Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu. I dalje vjerujem u pravu ljubav kakvu imaju moji roditelji koji su prošli prosinac proslavili 40. godišnjicu braka - rekao je Tiago za RTL.

Po objavama na društvenim mrežama može se zaključiti da Tiago uživa u rodnom Brazilu.

- Nisam siguran koliko dugo jer sam pronašao posao u Brazilu u turizmu, ali također, apliciram za određene druge pozicije. S obzirom na to, samo Bog zna koliko ću dugo ostati u svojoj domovini, ali iskreno, čini se da moj život pripada ovdje - ispričao je za RTL.

